AI बूम से अडानी-अंबानी की जीवन भर की कमाई के करीब दौलत एलिसन ने 9 महीने में बनाई

एलिसन महज नौ महीने में ही जितनी दौलत कमा लिए हैं, उतनी अडानी-अंबानी के जीवन भर की कमाई के करीब है। अडानी का नेटवर्थ अभी 82.5 अरब डॉलर और अंबानी का 99.9 अरब डॉलर है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 06:30 AM
दुनिया के टॉप अरबपतियों में इस साल सबसे ज्यादा कमाई ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन ने की है, जिनकी संपत्ति में 2025 में अब तक 173 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। एलिसन की कुल संपत्ति अब 365 अरब डॉलर हो गई है। एलिसन अभी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलिसन महज नौ महीने में ही जितनी दौलत कमा लिए हैं, उतनी अडानी-अंबानी के जीवन भर की कमाई के करीब है। अडानी का नेटवर्थ अभी 82.5 अरब डॉलर और अंबानी का 99.9 अरब डॉलर है।

AI क्रांति अभी शुरुआती चरण में है और विशेषज्ञों का मानना है कि टेक सेक्टर में यह वृद्धि जारी रह सकती है। एलिसन की संपत्ति में वृद्धि ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के करीब पहुंचा दिया है और कुछ समय के लिए वे मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे।

इस साल लैरी एलिसन की संपत्ति 173 अरब डॉलर उछल कर कुल 365 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। वहीं, मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 66.2 अरब डॉलर का उछाल आया है। अब इनके पास 273 अरब डॉलर की संपत्ति है।

गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन की संपत्ति में क्रमश: $51.2 अरब और $47.0 अरब की वृद्धि हुई है। वहीं, जेन्सेन हुआंग (एनवीडिया CEO) की संपत्ति में इस साल $37.9 अरब की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इनके पास कुल संपत्ति $152 अरब है। AI और प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने संपत्ति वृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई

टॉप 10 अरबपति, जिनकी संपत्ति में 2025 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई

लैरी एलिसन: कुल संपत्ति 365 अरब डॉलर, इस साल की उछाल 173 अरब डॉलर

मार्क जुकरबर्ग: कुल संपत्ति 273 अरब डॉलर, इस साल वृद्धि 66.2 अरब डॉलर

लैरी पेज: कुल संपत्ति 219 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 51.2 अरब डॉलर

सर्गेई ब्रिन: कुल संपत्ति 205 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 47.0 अरब डॉलर

जेन्सेन हुआंग: कुल संपत्ति 152 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 37.9 अरब डॉलर

कार्लोस स्लिम: कुल संपत्ति 110 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 30.3 अरब डॉलर

स्टीव बाल्मर : कुल संपत्ति 175 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 28.6 अरब डॉलर

माइकल डेल: कुल संपत्ति 150 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 26.8 अरब डॉलर

झोंग शानशान: कुल संपत्ति 79.3 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 24.4 अरब डॉलर

मसायोशी सोन: कुल संपत्ति 37.8 अरब डॉलर और इस साल वृद्धि 22.0 अरब डॉलर

स्रोत: ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स

AI ने बदली तस्वीर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते प्रभाव ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अरबपतियों की संपत्ति में भारी वृद्धि की है। ओरेकल के एलिसन की संपत्ति में हुई 173 अरब डॉलर की वृद्धि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एलिसन की कुल संपत्ति का 80% से अधिक ओरेकल स्टॉक और विकल्पों से जुड़ा है, जिसका मूल्य AI में कंपनी की मजबूत स्थिति के कारण बढ़ गया है।

एलिसन की सफलता का कारण

एलिसन की सफलता का कारण ओरेकल का क्लाउड और AI इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार और सरकारी नीतियों में बदलाव है, जिसने कंपनी को उन्नत चिप्स तक पहुंच की अनुमति दी। इसके अलावा, OpenAI और सॉफ्टबैंक जैसी कंपनियों के साथ स्टारगेट परियोजना के तहत किए गए अरबों डॉलर के समझौते भी एक प्रमुख कारक रहे।

