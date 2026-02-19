₹79 के शेयर को खरीदने की लूट, लगातार तीसरे दिन तेजी, आपका है दांव?

नई कर व्यवस्था से कुल टैक्स बोझ में काफी इजाफा हुआ है, जिससे मांग, मार्जिन और अवैध कारोबार बढ़ने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। बजट में नेशनल कैलैमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी (NCCD) को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है।

Elitecon International Share: तंबाकू सेक्टर से जुड़ी कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गुरुवार, 19 फरवरी को तेजी देखने को मिली। बीएसई पर शेयर ₹78.70 पर खुला और कारोबार के दौरान ₹79.31 का इंट्राडे हाई छुआ, जबकि निचला स्तर ₹76.10 रहा। बाजार में यह तेजी ऐसे समय आई है जब खबरें सामने आई हैं कि सिगरेट कंपनियों ने हालिया एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी के असर को संतुलित करने के लिए अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। निवेशकों का मानना है कि इस कदम से कंपनियां अपने मुनाफे पर पड़ने वाले दबाव को कुछ हद तक कम कर पाएंगी।

क्या है डिटेल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिगरेट कंपनियों की यह रणनीति मुनाफे को सुरक्षित रखने के लिहाज से जरूरी मानी जा रही है। पहले जहां EBIT में 8 से 15 फीसदी तक गिरावट की आशंका जताई जा रही थी, अब उसे घटाकर करीब 2 फीसदी तक सीमित रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बदलाव 1 फरवरी को सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजा सेस खत्म करने और नए तंबाकू टैक्स ढांचे की घोषणा के बाद आया है। नए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी ₹2,050 से ₹8,500 प्रति 1,000 स्टिक के बीच तय की गई है, साथ ही 40 फीसदी जीएसटी भी लागू रहेगा।

टैक्स बोझ में काफी इजाफा नई कर व्यवस्था से कुल टैक्स बोझ में काफी इजाफा हुआ है, जिससे मांग, मार्जिन और अवैध कारोबार बढ़ने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। बजट में नेशनल कैलैमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी (NCCD) को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। कानूनी तौर पर NCCD दर 25 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी करने की बात कही गई है, जो 1 मई 2026 से लागू होगी। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्रभावी ड्यूटी दर 25 फीसदी ही रहेगी और तत्काल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। इससे सरकार को भविष्य में बिना नया कानून लाए टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश मिल गई है।

कंपनी का कारोबार कंपनी के कारोबार की बात करें तो एलीटकॉन इंटरनेशनल सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण और ट्रेडिंग से जुड़ी है। टैक्स ढांचे में बदलाव का सीधा असर इसके बिजनेस मॉडल पर पड़ सकता है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी से मार्जिन संभालने में मदद मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में मांग पर असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बाजार की नजर इस बात पर है कि कंपनी इन बदलावों को कैसे मैनेज करती है।