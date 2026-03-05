Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹55 का शेयर बना रॉकेट, जबरदस्त तेजी, 5420% चढ़ गया है शेयर

Mar 05, 2026 01:49 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा रणनीतिक कदम भी उठाया है। कंपनी ने टैक्स और रेगुलेटरी मामलों में सलाह के लिए डेलॉइट टौचे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी को अपना स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और ट्रांजैक्शन प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त किया है। 

₹55 का शेयर बना रॉकेट, जबरदस्त तेजी, 5420% चढ़ गया है शेयर

Elitecon International Share: छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर में गुरुवार, 5 मार्च को तेज हलचल देखने को मिली। लगातार 9 कारोबारी सत्रों तक गिरावट झेलने के बाद कंपनी के शेयर में जोरदार रिकवरी आई और यह 5% के अपर सर्किट के साथ ₹55.15 पर लॉक हो गया। इससे पहले शेयर लगातार फिसलता रहा था और इन नौ दिनों में इसमें 30% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी।

शेयरों के हाल

हालांकि, शेयर में आई यह तेजी फिलहाल लंबी गिरावट के बाद राहत की तरह देखी जा रही है। मौजूदा समय में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर ₹422.65 से करीब 87% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का यह हाई लेवल 25 अगस्त 2025 को देखा गया था। वहीं 52 हफ्ते का निचला स्तर ₹23.65 मार्च 2025 में दर्ज किया गया था।

अगर हाल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस शेयर में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले एक महीने में यह करीब 16% टूट चुका है, जबकि तीन महीनों में इसमें लगभग 36% की गिरावट आई है। वहीं छह महीने के दौरान इस शेयर ने निवेशकों की बड़ी पूंजी डुबोते हुए करीब 78% तक का नुकसान कराया है।

ये भी पढ़ें:कंपनी को अमेरिका से मिला ट्रकों का बड़ा ऑर्डर, शेयर में तेजी, 200% चढ़ा भाव
ये भी पढ़ें:250% चढ़ गया यह शेयर, ₹31 पर आया भाव, लगातार तेजी
ये भी पढ़ें:1 ही दिन में ₹4675 चढ़ गया यह शेयर, कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ की है डील
ये भी पढ़ें:5 बोनस शेयर देने जा रही यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान, ₹63 का है शेयर

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह शेयर अभी भी मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर ने करीब 133% का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में यह शेयर करीब 4015% तक उछल चुका है। अगर पांच साल का आंकड़ा देखें तो इस स्मॉल-कैप स्टॉक ने करीब 5420% की जबरदस्त छलांग लगाकर कई निवेशकों को मालामाल किया है।

कंपनी की योजना

इस बीच कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा रणनीतिक कदम भी उठाया है। कंपनी ने टैक्स और रेगुलेटरी मामलों में सलाह के लिए डेलॉइट टौचे तोहमात्सू इंडिया एलएलपी को अपना स्ट्रैटेजिक एडवाइजर और ट्रांजैक्शन प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त किया है। इसका मकसद कंपनी के ग्रुप एंटिटीज के संभावित मर्जर की प्रक्रिया का मूल्यांकन, स्ट्रक्चरिंग और क्रियान्वयन करना है।

कंपनी फिलहाल सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड को अपने साथ मर्ज करने की संभावना पर विचार कर रही है। अगर नियामकीय मंजूरी मिलती है तो इस मर्जर के जरिए कंपनी अपने अलग-अलग बिजनेस वर्टिकल को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है। कंपनी का मानना है कि इससे ऑपरेशन का स्केल बढ़ेगा, लागत में सुधार होगा और लंबे समय में कमाई की क्षमता भी मजबूत होगी।

इसके अलावा कंपनी ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैपेक्स यानी पूंजीगत निवेश बढ़ाने की भी योजना जताई है। कंपनी के मुताबिक यह पूरा कदम उसके लंबे समय के विस्तार, विविधीकरण और टिकाऊ बिजनेस ग्रोथ की रणनीति का हिस्सा है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में कंपनी की यह रणनीति शेयर के प्रदर्शन को कितना सहारा दे पाती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Stock Return
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,