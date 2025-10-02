Elitecon International share surges 1 rupees to 184 rupees now stock may focus tomorrow ₹1 के शेयर में तूफानी तेजी, ₹184 पर पहुंच गया भाव, अब कंपनी ने की बड़ी डील, Business Hindi News - Hindustan
कंपनी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस वर्टिकल को मजबूत करने के लिए दो बड़ी एग्रो आधारित कंपनियों में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी ने लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल कर बड़ा विस्तार करने का संकेत दिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 05:34 PM
Elitecon International shares: शेयर बाजार में धूम मचा चुकी स्मॉलकैप मल्टीबैगर कंपनी एलीटकॉन इंटरनेशनल (Elitecon International) शुक्रवार, 3 अक्टूबर को निवेशकों की नजर में रहने वाली है। कंपनी ने अपने एफएमसीजी बिजनेस वर्टिकल को मजबूत करने के लिए दो बड़ी एग्रो आधारित कंपनियों में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। कंपनी ने लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल कर बड़ा विस्तार करने का संकेत दिया है।

लैंड्समिल एग्रो में अधिग्रहण

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने 51,48,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कि 55% हिस्सेदारी है। ये डील ₹102.67 प्रति शेयर के भाव पर हुई, जिसकी कुल कीमत ₹52.85 करोड़ नकद रही। लैंड्समिल एग्रो, एग्रो प्रोडक्ट्स और संबंधित कारोबार में सक्रिय है। कंपनी की स्थापना 3 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसकी पेड-अप शेयर कैपिटल ₹9.36 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी ने ₹1,39,480.05 लाख (यानी ₹1,394.8 करोड़ से अधिक) का टर्नओवर दर्ज किया। इस डील से एलीटकॉन इंटरनेशनल का मकसद अपने मौजूदा एफएमसीजी पोर्टफोलियो को मजबूत करना, संचालन का पैमाना बढ़ाना और राजस्व स्रोतों में विविधता लाना है।

सनब्रिज एग्रो में अधिग्रहण

एलीटकॉन इंटरनेशनल ने 98,77,138 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कि 51.65% हिस्सेदारी है। यह डील ₹130 प्रति शेयर पर हुई और इसकी कुल कीमत ₹128.40 करोड़ नकद रही। सनब्रिज एग्रो भी एग्रो प्रोडक्ट्स और संबद्ध कारोबार में काम करती है। कंपनी का गठन 7 फरवरी 2022 को हुआ था और इसकी पेड-अप शेयर कैपिटल ₹19.12 करोड़ है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसका टर्नओवर ₹1,44,304.32 लाख (यानी ₹1,443 करोड़ से अधिक) रहा। इस अधिग्रहण से एलीटकॉन इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और गहराई देगा, परिचालन दक्षता बढ़ाएगा और रेवेन्यू चैनल्स को विविध बनाएगा।

कंपनी के शेयरों के हाल

एलाइटकॉन इंटरनेशनल का शेयर निवेशकों के लिए असली मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 5 सालों में 13,635% रिटर्न दिया। पांच साल में यह शेयर 1 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस 184.05 रुपये पर आ गया। सिर्फ 1 साल में 5,687% चढ़ा। साल 2025 की शुरुआत से अब तक (YTD) 1,674% रैली की। शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस ₹184.05 रहा। यह अभी भी अपने 52-वीक हाई ₹422.65 (अगस्त 2025) से करीब 58% नीचे है। वहीं, इसका 52-वीक लो ₹3.12 अक्टूबर 2024 में दर्ज हुआ था।

