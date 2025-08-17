350% बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, सालभर में ही 1 लाख को बनाया ₹2 करोड़, लगातार खरीदने की लूट

सालभर में यह शेयर 28,581.82% तक चढ़ गया। इस दौरान 1.10 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर आपने इस शेयर में सालभर पहले एक लाख रुपये लगाए होते तो आज की तारीख में यह रकम बढ़कर 2 करोड़ से अधिक रुपये हो जाती।

Elitecon International Ltd: एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर लगातार चर्चा में हैं। स्मॉल-कैप कंपनी के शेयर बीते शुक्रवार को 5% चढ़ गया था और 315.50 रुपये पर आ गया। पांच दिन में कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट तक चढ़ गए। सालभर में यह शेयर 28,581.82% तक चढ़ गया। इस दौरान 1.10 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि अगर आपने इस शेयर में सालभर पहले एक लाख रुपये लगाए होते तो आज की तारीख में यह रकम बढ़कर 2 करोड़ से अधिक रुपये हो जाती।

कंपनी के शेयरों के हाल एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर ने साल भर में असाधारण रिटर्न दिया है। पिछले महीने इस स्मॉल-कैप शेयर में 170% और पिछले तीन महीनों में 250% की बढ़ोतरी हुई है। छह महीने की अवधि में एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयरों ने 1600% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, जबकि साल-दर-साल (YTD) 2,942.43% की बढ़ोतरी दर्ज की है। पांच साल में यह शेयर 23,444.78% चढ़ गया। इस दौरान इसकी कीमत 1.34 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई।

जून तिमाही के नतीजे जून 2025 को समाप्त तिमाही में एलीटकॉन इंटरनेशनल का नेट प्रॉफिट 350% बढ़कर 20.41 करोड़ रुपये हो गया, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान यह 4.54 करोड़ रुपये था। जून 2025 को समाप्त तिमाही में बिक्री 302.00% बढ़कर 199.23 करोड़ रुपये हो गई, जबकि जून 2024 को समाप्त पिछली तिमाही के दौरान यह 49.56 करोड़ रुपये थी।