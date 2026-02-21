Hindustan Hindi News
Elitecon International ने इस अधिग्रहण से पीछे खींचा हाथ, सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक

Feb 21, 2026 06:00 pm IST
Elitecon International ने इस अधिग्रहण से पीछे खींचा हाथ, सोमवार को फोकस में रहेगा मल्टीबैगर स्टॉक

मल्टीबैगर स्टॉक Elitecon International Ltd के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी, सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण नहीं करेगी। कंपनी पैसों की कमी की वजह से यह फैसला कर रही है। बता दें Elitecon International Ltd की बोर्ड मीटिंग में इस पर फैसला किया जाएगा।

27 फरवरी को बोर्ड मीटिंग

कंपनी की बोर्ड मीटिंग 27 फरवरी 2026 को होगी। कंपनी ने बताया है कि इस अधिग्रहण के लिए जो फंड्स की जरूरत थी उसे जुटाने में वो असफल रहे हैं। Elitecon International Ltd को उम्मीद थी की अधिग्रहण के लिए कुछ पैसा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए आ जाएगा। लेकिन क्यूआईपी को कंपनी सफलता पूर्वक पूरा नहीं कर पाई थी।

Elitecon International Ltd ने सनब्रिज एग्रो में 9877138 शेयरों का अधिग्रहण किया था। तब कंपनी ने 51.65 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा था। प्रति शेयर कंपनी ने 130 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान करने की बात कही थी। कंपनी को कुल 128.40 करोड़ रुपये का पेमेंट करना था। बता दें, कंपनी ने शेयर पर्चेज़ एग्रीमेंट के तहत तय टाइमलाइन पर पेमेंट नहीं किया है।

शुक्रवार को शेयरों में लगा लोअर सर्किट

Elitecon International Ltd के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद शुक्रवार को 69.69 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 3 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 80 प्रतिशत गिरा है। बता दें, Elitecon International Ltd के शेयरों का भाव 1 साल में 245 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 422.65 रुपये और 52 वीक लो लेवल 20.20 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 11139 करोड़ रुपये का है।

पिछले साल हुआ था कंपनी के शेयरों का बंटवारा

Elitecon International Ltd के शेयरों का बंटवारा 2025 में हुआ था। तब कंपनी ने एक शेयर को 10 हिस्सों में बांट दिया गया था। जिसक बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था। पिछले साल कंपनी ने हर एक शेयर पर 0.05 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

