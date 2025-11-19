Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Electric vehicle Stock Mercury EV Tech Jumps today share price 38 rupees
₹38 के शेयर में तूफानी तेजी, 5884% चढ़ा भाव, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ा है कंपनी का कारोबार

₹38 के शेयर में तूफानी तेजी, 5884% चढ़ा भाव, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ा है कंपनी का कारोबार

संक्षेप: कंपनी का तिमाही वित्तीय प्रदर्शन इस वित्तीय वर्ष में मज़बूत गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ हो गई, जबकि शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की तुलना में 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ हो गया।

Wed, 19 Nov 2025 03:31 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Multibagger EV stock: भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बाद बुधवार के कारोबारी सत्र में मर्करी ईवी टेक के शेयर (Mercury Ev-Tech Ltd) की कीमत लगभग 1.14% बढ़कर ₹38.96 प्रति शेयर हो गई। यह मल्टीबैगर ईवी स्टॉक हाल ही में दबाव में रहा है क्योंकि पिछले छह महीनों में इसमें 40% से ज्यादा और पिछले एक साल में 62% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले पांच सालों में इस शेयर ने 5,884.62% का शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों की संपत्ति को दोगुना से भी अधिक कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस तेजी के पीछे क्या है?

कंपनी द्वारा गुजरात के पोरबंदर में एक नए शोरूम के उद्घाटन की घोषणा के बाद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के शेयरों में तेजी आई, जो कंपनी की व्यावसायिक विस्तार रणनीति के अनुरूप है। कंपनी ने 18 नवंबर को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, 'हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड ने गुजरात राज्य में एक नए शोरूम का उद्घाटन किया है। इन शोरूमों का उद्घाटन कंपनी की व्यावसायिक विस्तार रणनीति के अनुरूप है और इससे हमारी बाजार उपस्थिति और पहुंच मजबूत होने की उम्मीद है।'

दूसरी तिमाही के रिजल्ट

कंपनी का तिमाही वित्तीय प्रदर्शन इस वित्तीय वर्ष में मज़बूत गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ हो गई, जबकि शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की तुलना में 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, शुद्ध बिक्री 142% बढ़कर ₹56.58 करोड़ हो गई और शुद्ध लाभ 43% बढ़कर ₹2.99 करोड़ हो गया, जो लाभप्रदता में सुधार के साथ-साथ ठोस राजस्व वृद्धि का संकेत देता है। वित्त वर्ष 26 की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 15.7% बढ़कर ₹1.84 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹1.59 करोड़ था। इस बीच, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में परिचालन राजस्व 75% से अधिक बढ़कर ₹34 करोड़ हो गया।

कंपनी का कारोबार

1986 में स्थापित, मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित उत्पादों के निर्माण और व्यापार में लगी हुई है। इसकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला में इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार, बसें और इलेक्ट्रिक विंटेज कार और गोल्फ कार्ट जैसी विशिष्ट पेशकशें शामिल हैं। कंपनी आतिथ्य और औद्योगिक वातावरण में उपयोग के लिए अनुकूलित ईवी समाधान भी विकसित करती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।