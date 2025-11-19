₹38 के शेयर में तूफानी तेजी, 5884% चढ़ा भाव, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ा है कंपनी का कारोबार

संक्षेप: कंपनी का तिमाही वित्तीय प्रदर्शन इस वित्तीय वर्ष में मज़बूत गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ हो गई, जबकि शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की तुलना में 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ हो गया।

Multibagger EV stock: भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बाद बुधवार के कारोबारी सत्र में मर्करी ईवी टेक के शेयर (Mercury Ev-Tech Ltd) की कीमत लगभग 1.14% बढ़कर ₹38.96 प्रति शेयर हो गई। यह मल्टीबैगर ईवी स्टॉक हाल ही में दबाव में रहा है क्योंकि पिछले छह महीनों में इसमें 40% से ज्यादा और पिछले एक साल में 62% से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले पांच सालों में इस शेयर ने 5,884.62% का शानदार रिटर्न देकर अपने निवेशकों की संपत्ति को दोगुना से भी अधिक कर दिया है।

इस तेजी के पीछे क्या है? कंपनी द्वारा गुजरात के पोरबंदर में एक नए शोरूम के उद्घाटन की घोषणा के बाद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के शेयरों में तेजी आई, जो कंपनी की व्यावसायिक विस्तार रणनीति के अनुरूप है। कंपनी ने 18 नवंबर को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा, 'हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड ने गुजरात राज्य में एक नए शोरूम का उद्घाटन किया है। इन शोरूमों का उद्घाटन कंपनी की व्यावसायिक विस्तार रणनीति के अनुरूप है और इससे हमारी बाजार उपस्थिति और पहुंच मजबूत होने की उम्मीद है।'

दूसरी तिमाही के रिजल्ट कंपनी का तिमाही वित्तीय प्रदर्शन इस वित्तीय वर्ष में मज़बूत गति को दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध बिक्री 51% बढ़कर ₹34.01 करोड़ हो गई, जबकि शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही की तुलना में 35% बढ़कर ₹1.72 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में, शुद्ध बिक्री 142% बढ़कर ₹56.58 करोड़ हो गई और शुद्ध लाभ 43% बढ़कर ₹2.99 करोड़ हो गया, जो लाभप्रदता में सुधार के साथ-साथ ठोस राजस्व वृद्धि का संकेत देता है। वित्त वर्ष 26 की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 15.7% बढ़कर ₹1.84 करोड़ हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹1.59 करोड़ था। इस बीच, वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में परिचालन राजस्व 75% से अधिक बढ़कर ₹34 करोड़ हो गया।