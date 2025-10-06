रेलवे से सोलर प्रोजेक्ट मिलने के बाद रॉकेट बना शेयर,₹133 पर आया भाव

सर्वोटेक के शेयरों में आई तेजी के पीछे शेयर बाजार का समग्र सुधार भी एक अहम कारण रहा। बीएसई सेंसेक्स में 600 अंकों (0.75%) की उछाल आई और निफ्टी 50 ने 25,000 का स्तर पार कर लिया। इससे निवेशकों में भरोसा लौटा और स्मॉलकैप शेयरों में नई खरीदारी देखने को मिली।

Servotech Renewable Power System share price: सोलर सॉल्यूशंस निर्माता कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 को जोरदार उछाल देखा गया। कंपनी के शेयरों में लगभग 5.92% की तेजी आई और ये ₹133 प्रति शेयर के स्तर तक पहुंच गए। यह बढ़त मजबूत खरीदारी और भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के चलते दर्ज की गई।

बाजार में जोरदार खरीदारी बीएसई पर सर्वोटेक के शेयरों में भारी वॉल्यूम के साथ तेजी रही। सोमवार को कंपनी के करीब 11 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जबकि पिछले एक सप्ताह में इसका औसत वॉल्यूम केवल 3 लाख शेयर और एक महीने का औसत 7 लाख शेयर था। यानी इस बार ट्रेडिंग वॉल्यूम सामान्य से कई गुना अधिक रहा, जिससे मजबूत निवेशक रुचि दिखाई दी।

शेयर बाजार में सकारात्मक माहौल सर्वोटेक के शेयरों में आई तेजी के पीछे शेयर बाजार का समग्र सुधार भी एक अहम कारण रहा। बीएसई सेंसेक्स में 600 अंकों (0.75%) की उछाल आई और निफ्टी 50 ने 25,000 का स्तर पार कर लिया। इससे निवेशकों में भरोसा लौटा और स्मॉलकैप शेयरों में नई खरीदारी देखने को मिली।

रेलवे से बड़ा ऑर्डर सर्वोटेक रिन्यूएबल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हासिल किया है। कंपनी ने 29 सितंबर 2025 को घोषणा की कि उसे नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे (आगरा डिवीजन) से 3 मेगावॉट (MW) की ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर परियोजना का ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल कीमत ₹13 करोड़ है। कंपनी के मुताबिक, इस अनुबंध के तहत सर्वोटेक डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसे सभी काम करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आगरा डिवीजन के कई रेलवे साइट्स पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कंपनी ने कहा कि यह पहल भारतीय रेल की ‘सस्टेनेबिलिटी विज़न’ (सतत विकास योजना) को मजबूत करेगी, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।