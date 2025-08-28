Electric vehicle company Mercury Ev Tech share delivered 8600 percent return huge surges today 8600% उछल गया यह शेयर, 59 पैसे से बढ़कर ₹51 पर आ गया भाव, EV सेक्टर की है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Electric vehicle company Mercury Ev Tech share delivered 8600 percent return huge surges today

8600% उछल गया यह शेयर, 59 पैसे से बढ़कर ₹51 पर आ गया भाव, EV सेक्टर की है कंपनी

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से जुड़ी कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। बाजार में गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर में आज बंपर तेजी देखी गई और यह 5 पर्सेंट चढ़कर 51.95 रुपये पर आ गए। इसमें आज अपर सर्किट लगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:07 PM
share Share
Follow Us on
8600% उछल गया यह शेयर, 59 पैसे से बढ़कर ₹51 पर आ गया भाव, EV सेक्टर की है कंपनी

Mercury Ev-Tech share: इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से जुड़ी कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। बाजार में गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर में आज बंपर तेजी देखी गई और यह 5 पर्सेंट चढ़कर 51.95 रुपये पर आ गए। इसमें आज अपर सर्किट लगा। बता दें कि पिछले पांच सालों में निवेशकों के लिए जबरदस्त रिटर्न लेकर आया है। कंपनी के शेयर ने लगभग 8600% की तेजी दिखाई है। इस दौरान इसकी कीमत 59 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई।

क्या है डिटेल

28 अगस्त, 2025 तक, मर्करी ईवी-टेक का मार्केट कैप ₹980.07 करोड़ है। कंपनी ने 14 अगस्त, 2025 तक वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही के लिए ₹23.07 करोड़ का राजस्व, ₹1.63 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹2.62 करोड़ का ईबीआईटीडी दर्ज किया। पिछले सप्ताह, शेयर में 1.09% की गिरावट आई है। पिछली तिमाही में इसमें 16.17% और पिछले साल की तुलना में 31.66% की गिरावट आई है। मर्करी ईवी-टेक के शेयर की कीमत आज बीएसई पर ₹48.50 प्रति शेयर के इंट्राडे निम्नतम स्तर पर खुली, जबकि शेयर ने ₹51.95 प्रति शेयर के इंट्राडे उच्च स्तर को छुआ। पांच वर्षों की अवधि में इस शेयर ने 8600% की बढ़ोतरी की है और अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

एनालिस्ट की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और ग्रीन एनर्जी की ओर झुकाव ने Mercury Ev-Tech जैसी कंपनियों के भविष्य को उज्ज्वल बना दिया है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और बिज़नेस स्ट्रैटेजी के दम पर निवेशकों का विश्वास जीता है, जिससे इसके शेयर ने रिकॉर्डतोड़ रिटर्न दिए हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।