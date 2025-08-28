8600% उछल गया यह शेयर, 59 पैसे से बढ़कर ₹51 पर आ गया भाव, EV सेक्टर की है कंपनी

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से जुड़ी कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। बाजार में गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर में आज बंपर तेजी देखी गई और यह 5 पर्सेंट चढ़कर 51.95 रुपये पर आ गए। इसमें आज अपर सर्किट लगा।

Mercury Ev-Tech share: इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) से जुड़ी कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। बाजार में गिरावट के बावजूद कंपनी के शेयर में आज बंपर तेजी देखी गई और यह 5 पर्सेंट चढ़कर 51.95 रुपये पर आ गए। इसमें आज अपर सर्किट लगा। बता दें कि पिछले पांच सालों में निवेशकों के लिए जबरदस्त रिटर्न लेकर आया है। कंपनी के शेयर ने लगभग 8600% की तेजी दिखाई है। इस दौरान इसकी कीमत 59 पैसे से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई।

क्या है डिटेल 28 अगस्त, 2025 तक, मर्करी ईवी-टेक का मार्केट कैप ₹980.07 करोड़ है। कंपनी ने 14 अगस्त, 2025 तक वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही के लिए ₹23.07 करोड़ का राजस्व, ₹1.63 करोड़ का शुद्ध लाभ और ₹2.62 करोड़ का ईबीआईटीडी दर्ज किया। पिछले सप्ताह, शेयर में 1.09% की गिरावट आई है। पिछली तिमाही में इसमें 16.17% और पिछले साल की तुलना में 31.66% की गिरावट आई है। मर्करी ईवी-टेक के शेयर की कीमत आज बीएसई पर ₹48.50 प्रति शेयर के इंट्राडे निम्नतम स्तर पर खुली, जबकि शेयर ने ₹51.95 प्रति शेयर के इंट्राडे उच्च स्तर को छुआ। पांच वर्षों की अवधि में इस शेयर ने 8600% की बढ़ोतरी की है और अपने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।