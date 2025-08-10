Electric bus maker Olectra Greentech posted q1 result share may focus tomorrow इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी को ₹26 करोड़ का मुनाफा, 5000% चढ़ गया शेयर, ₹27 था भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Electric bus maker Olectra Greentech posted q1 result share may focus tomorrow

जून तिमाही में कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 7.3% बढ़कर 26.03 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 24.25 करोड़ रुपये था। परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 313.93 करोड़ रुपये से 10.6% बढ़कर 347.22 करोड़ रुपये हो गया। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:01 PM
Olectra Greentech Q1 Results: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर अगले सप्ताह कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी ने 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजों की घोषणा की। जून तिमाही में कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 7.3% बढ़कर 26.03 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 24.25 करोड़ रुपये था। परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 313.93 करोड़ रुपये से 10.6% बढ़कर 347.22 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है डिटेल

सेगमेंट-वाइज परफॉर्मेंस के लिहाज से, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने साल-दर-साल मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की। इंसुलेटर डिवीजन का राजस्व 2024 की इसी तिमाही के 37.51 करोड़ रुपये से 46.5% बढ़कर 54.98 करोड़ रुपये हो गया। ई-वाहन डिवीजन में 5.7% की वृद्धि हुई और राजस्व जून 2024 के 276.42 करोड़ रुपये की तुलना में 292.24 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

शेयर प्राइस परफॉर्मेंस

शुक्रवार को, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर बीएसई पर 2.7% की गिरावट के साथ 1,410.50 रुपये पर बंद हुए। बता दें कि लंबी अवधि में कंपनी के शेयर ने तगड़ा रिटर्न दिया है। पांच साल में यह शेयर 1900% चढ़ा है। वहीं, 2002 से लेकर अब तक यह शेयर 27 रुपये 5,000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गया है। पिछले एक साल में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में 9.17% की गिरावट आई है, जिसमें साल-दर-साल (YTD) 5.09% की गिरावट शामिल है। हालांकि, पिछले छह महीनों में शेयर में 4.43% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें पिछले तीन महीनों में 24.82% की अधिक बढ़ोतरी और पिछले महीने में 16.16% की वृद्धि शामिल है।

