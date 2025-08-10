इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी को ₹26 करोड़ का मुनाफा, 5000% चढ़ गया शेयर, ₹27 था भाव

जून तिमाही में कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 7.3% बढ़कर 26.03 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 24.25 करोड़ रुपये था। परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 313.93 करोड़ रुपये से 10.6% बढ़कर 347.22 करोड़ रुपये हो गया।

Olectra Greentech Q1 Results: इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर अगले सप्ताह कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। कंपनी ने 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही के अपने नतीजों की घोषणा की। जून तिमाही में कंपनी का समेकित नेट प्रॉफिट साल-दर-साल (YoY) 7.3% बढ़कर 26.03 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 24.25 करोड़ रुपये था। परिचालन से कंपनी का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 313.93 करोड़ रुपये से 10.6% बढ़कर 347.22 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है डिटेल सेगमेंट-वाइज परफॉर्मेंस के लिहाज से, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने साल-दर-साल मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की। इंसुलेटर डिवीजन का राजस्व 2024 की इसी तिमाही के 37.51 करोड़ रुपये से 46.5% बढ़कर 54.98 करोड़ रुपये हो गया। ई-वाहन डिवीजन में 5.7% की वृद्धि हुई और राजस्व जून 2024 के 276.42 करोड़ रुपये की तुलना में 292.24 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।