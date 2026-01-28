Hindustan Hindi News
घाटे से मुनाफे में आ गई यह कंपनी, 65% गिर गया है शेयर, कल फोकस में रहेंगे शेयर

Elcid Investments Ltd Share: भारतीय शेयर बाजार की सबसे महंगी कंपनियों में शुमार एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में ₹47.37 करोड़ का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है।

Jan 28, 2026 05:50 pm IST
Elcid Investments Ltd Share: भारतीय शेयर बाजार की सबसे महंगी कंपनियों में शुमार एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में ₹47.37 करोड़ का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही से बड़ा उलटफेर है, जब कंपनी को करीब ₹7 करोड़ का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, कंपनी की ऑपरेशंस से आय ₹61.37 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इस अवधि में कंपनी को ₹5.25 करोड़ का घाटा हुआ था। सितंबर तिमाही में एल्सिड ने ₹43.98 करोड़ की आय और ₹32 करोड़ का मुनाफा कमाया था, यानी प्रदर्शन में लगातार सुधार देखने को मिला है।

शेयरों के हाल

अगर शेयर प्राइस की बात करें तो एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से 65% से ज्यादा गिर चुका है। नवंबर 2025 में यह शेयर अपने ऑल-टाइम हाई पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद इसमें तेज करेक्शन देखने को मिला। हालांकि, इसके बावजूद यह शेयर आज भी देश के सबसे महंगे शेयरों में गिना जाता है। फिलहाल एल्सिड का शेयर करीब ₹1,15,670 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इसे MRF के बाद दूसरा सबसे महंगा शेयर बनाता है। MRF इस समय करीब ₹1,34,935 के स्तर पर है।

कंपनी का कारोबार

एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड एक मुंबई स्थित, RBI-रजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) और NBFC है। यह कंपनी मुख्य रूप से एक होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान एशियन पेंट्स में इसकी बड़ी और लंबे समय से चली आ रही हिस्सेदारी है। इसके अलावा कंपनी की दो सब्सिडियरी कंपनियां मुरहर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड भी हैं। एल्सिड का बिजनेस मॉडल रोजमर्रा के ऑपरेशंस से ज्यादा निवेश और होल्डिंग पर आधारित है, इसी वजह से इसके शेयर की कीमत और नेट एसेट वैल्यू (NAV) हमेशा चर्चा में रहती है।

एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स ने सबसे ज्यादा सुर्खियां 2024 के आखिर में अपने दोबारा लिस्ट होने के बाद बटोरी थीं। BSE द्वारा शुरू किए गए स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म के जरिए इस स्टॉक की प्राइस डिस्कवरी हुई, जिसमें शेयर की कीमत में हैरान करने वाली 66 लाख प्रतिशत से ज्यादा की उछाल देखी गई। इस ऑक्शन के बाद शेयर की कीमत सीधे ₹2,36,250 तक पहुंच गई थी और नवंबर 2024 में इसने ₹3,32,399 प्रति शेयर का रिकॉर्ड स्तर छू लिया था। इसके बाद आई भारी गिरावट के बावजूद, एल्सिड आज भी दलाल स्ट्रीट के सबसे यूनिक और चर्चित शेयरों में शामिल है।

