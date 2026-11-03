SEBI के बैन के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेगी EKI एनर्जी, शेयर बाजार में लिस्ट है कंपनी

मुख्य बातें

कार्बन क्रेडिट कारोबार से जुड़ी कंपनी ईकेआई एनर्जी सर्विसेज ने बाजार नियामक सेबी के आदेश को चुनौती देने का ऐलान किया है। शेयर बाजार में लिस्ट हुई यह कंपनी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इस संबंध में जारी अपने बयान में कहा कि वह सेबी और उसकी प्रक्रियाओं का सम्मान करती है और सैट में अपील करना उसी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बता दें कि सेबी ने ईकेआई एनर्जी और उसके प्रबंध निदेशक मनीष कुमार डबकारा समेत अन्य लोगों को सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित किया गया है। ईकेआई एनर्जी के शेयर की बात करें तो मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ 75.36 रुपये पर बंद हुआ।

सेबी ने क्या की थी कार्रवाई? सेबी ने अपने आदेश में वित्तीय विवरणों में गलत जानकारी देने और फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में ईकेआई एनर्जी को दो महीने, डबकारा को 12 महीने और तीन अन्य लोगों को एक से पांच महीने तक सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया था।

इसके अलावा, नियामक ने सिक्योरिटीज मार्केट के नियमों के उल्लंघन पर कंपनी, डबकारा और अन्य लोगों पर कुल 88 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसमें ईकेआई एनर्जी सर्विसेज पर 12 लाख रुपये और डबकारा पर 28 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। सेबी ने डबकारा को कंपनी से कथित तौर पर दूसरी जगह भेजी गई राशि वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया था।

कंपनी ने क्या कहा? ईकेआई एनर्जी सर्विसेज ने कहा कि सेबी के अंतिम आदेश में खर्चों से जुड़ी आपत्तियों को कारण बताओ नोटिस में बताए गए 48 करोड़ रुपये से घटाकर 26.34 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, नियामक ने उसके दस्तावेजों की जांच के बाद शेष राशि को वास्तविक खर्च माना है। कंपनी के मुताबिक, सेबी ने 26.34 करोड़ रुपये के खर्चों के संबंध में कहा है कि ईकेआई यह साबित नहीं कर पाई कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग और स्वतंत्र विशेषज्ञों को दिए गए दस्तावेज ही उसने सेबी के समक्ष भी पेश किए थे। कंपनी ने कहा कि वह इस संबंध में साक्ष्य न्यायाधिकरण के सामने रखेगी। मनीष कुमार डबकारा ने कहा कि कंपनी न्यायाधिकरण के समक्ष सभी दस्तावेज रखेगी और उसे विश्वास है कि पूरा रिकॉर्ड उसके पक्ष का समर्थन करेगा।