1 ही दिन में 3000% चढ़ गया है यह स्टॉक, इस खबर ने अचानक ही बढ़ा दिया भाव

एक कंपनी जिसका शेयर एक ही दिन में 3000 प्रतिशत चढ़ गया। जी हां यह कोई अफवाह नहीं, सच्चाई है। वाल स्ट्रीट में लिस्टेड कंपनी Eightco Holdings Inc के शेयरों में 8 सितंबर, सोमवार को 3000 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। सोमवार को कारोबार शुरू होने से पहले कंपनी का मार्केट कैप 4.4 मिलियन डॉलर था। जोकि सोमवार को 190 मिलियन डॉलर हो गया। बता दें, Eightco Holdings Inc के शेयरों में सोमवार को दिन में 5632 प्रतिशत तक की उछाल देखने को मिली है। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी भी देखी गई।

खुद को ई-कॉमर्स कंपनी बताने वाली Eightco Holdings Inc के शेयरों में इस उछाल के बाद डिजिटल टोकन, ओपनएआई और सैम ऑल्टमैन जैसे शब्दों की खूब चर्चा शुरू हो गई है।

क्या है पूरा मामला? सोमवार को बाजार के खुलने से पहले कंपनी ने एक्सचेंज को बताया को डिजिटल टोकन खरीदने की योजना पर काम कर रहे हैं। यह वह क्रिप्टोकरेंसी है जिसमें सैम अल्टमैन की अगुवाई वाले ओपनएआई का निवेश है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि उसने वाल स्ट्रीट से जुड़े एनालिस्ट डैन इवेस अपना चेयरमैन बनाया है।

कंपनी 171.20 मिलियन शेयर बेचने की तैयारी में सोमवार को बाजार के ओपन होने से पहले Eightco ने बताया कि वह 171.20 मिलियन शेयर 1.46 प्रति डॉलर के हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बेचेगा। कंपनी की योजना वर्ल्डक्वाइन खरीदने की है। इस प्राइवेट प्लेसमेंट की अगुवाई मोजायक्स ने किया। जिसमें वर्ल्ड फाउंडेशन की भी भागीदारी थी। इसकी स्थापना ऑल्टमैन और एलेक्स ब्लानिया ने किया था। बता दें, इस चर्चाओं के बाद वर्ल्डक्वाइन का मार्केट कैप सोमवार को 40 प्रतिशत बढ़ गया।