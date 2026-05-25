बुलेट बनाने वाली कंंपनी का शेयर 5.8% उछला, Q4 रिजल्ट ने किया खुश, 3-3 एक्सपर्ट्स बुलिश
Eicher Motors Ltd Share peice: आयशर मोटर्स के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर 3-3 एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में 5.8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
Eicher Motors Ltd Share peice: रॉयल इनफील्ड बनाने वाली आयशर मोटर्स के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 5.8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह तिमाही नतीजे हैं। जिससे निवेशक काफी खुश नजर आ रहे हैं। जीएसटी कटौती की वजह से इस कंपनी का प्रदर्शन मार्च क्वार्टर के दौरान उम्मीद से बढ़कर अच्छा रहा है।
बीएसई में आज सोमवार को आयशर मोटर्स के शेयर बढ़त के साथ 7200.10 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 5.8 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 7389.55 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे।
कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा? (Eicher Motors Ltd Q4 Results)
आयशर मोटर्स ने दी जानकारी में बताया है कि मार्च तिमाही के दौरान प्रॉफिट 1519.95 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर आयशर मोटर्स का प्रॉफिट 11.58 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष के इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 1362.15 करोड़ रुपये रहा था।
जनवरी से मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 6080.09 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 5241.11 करोड़ रुपये रहा था। बता दें, मार्च क्वार्टर के दौरान रॉयल इनफील्ड की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। कंपनी ने कुल 313811 यूनिट मोटरसाइकिल को बेचा है।
पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो आयशर मोटर्स का प्रॉफिट 16.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5515.23 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स) से 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 23407.56 करोड़ रुपये रहा है।
ब्रोकरेज बुलिश (Eicher Motors Ltd Expert advice)
आयशर के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। Goldman Sachs ने 8400 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से BUY रेटिंग दी गई है। वहीं, सीएलएसए ने 7651 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। बता दें, ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी ने 8200 रुपये का टारगेट प्राइस आयशर मोटर्स के शेयरों के लिए दिया है।
कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Eicher Motors Ltd Share performance)
बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 35 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी ने 3 साल में निवेशकों को 101 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।