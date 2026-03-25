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युद्ध का असर: दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल के दाम में आग, कई देशों में 80% तक उछाल; भारत में अभी राहत क्यों?

Mar 25, 2026 02:09 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price: फिलीपींस में डीजल 81.6% और पेट्रोल 54.2% तक महंगा हो गया है। नाइजीरिया में भी डीजल 78.3% और पेट्रोल 58.2% बढ़ा है। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में भी 70% तक की उछाल देखी गई है। अमेरिका में भी पेट्रोल 30.2% और डीजल 41.2% तक चढ़ चुका है।

युद्ध का असर: दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल के दाम में आग, कई देशों में 80% तक उछाल; भारत में अभी राहत क्यों?

ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले 23 फरवरी 2026 तक ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर था, लेकिन उसके बाद हालात तेजी से बदल गए। globalpetrolprices.com के ताजा आंकड़ों से साफ है कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। खासकर एशिया और कुछ विकासशील देशों में कीमतों ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है, जबकि भारत समेत कई देशों में अभी तक दाम स्थिर बने हुए हैं।

दरअसल, जिन देशों में फ्यूल मार्केट पूरी तरह खुला है, वहां कीमतों में बदलाव तेजी से दिखा है। वहीं, जहां सरकारें कीमतों को नियंत्रित करती हैं, वहां असर धीरे-धीरे सामने आता है। आमतौर पर कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर रिटेल फ्यूल प्राइस पर दिखने में 2-3 हफ्ते का समय लगता है।

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फिलीपींस में डीजल 81.6% और पेट्रोल 54.2% तक हुआ महंगा

अगर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की बात करें तो फिलीपींस में डीजल 81.6% और पेट्रोल 54.2% तक महंगा हो गया है। नाइजीरिया में भी डीजल 78.3% और पेट्रोल 58.2% बढ़ा है। म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में भी 70% तक की उछाल देखी गई है। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल 42% और डीजल 52.1% महंगा हुआ है, जबकि अमेरिका में भी पेट्रोल 30.2% और डीजल 41.2% तक चढ़ चुका है।

जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और स्वीडन में भी बढ़े दाम

यूरोप भी इससे अछूता नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और स्वीडन जैसे देशों में डीजल की कीमतों में 30% से 40% तक की तेजी आई है। वहीं, कनाडा में पेट्रोल 25.2% और डीजल 36.9% बढ़ा है। पाकिस्तान में पेट्रोल 24.4% और डीजल 21.8% महंगा हुआ है, जबकि श्रीलंका में भी दोनों ईंधनों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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एशिया में सप्लाई शॉर्टेज का असर सबसे अधिक

एशिया में सप्लाई शॉर्टेज का असर सबसे ज्यादा दिख रहा है। यही वजह है कि वियतनाम, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी ईंधन के दाम तेजी से बढ़े हैं। खास बात यह है कि तेल उत्पादक देश होने के बावजूद नाइजीरिया में कीमतें इसलिए बढ़ीं, क्योंकि वहां की रिफाइनरियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर तेल खरीदती हैं।

भारत में कीमतें अभी तक क्यों नहीं बढ़ीं

अब सवाल यह है कि भारत में कीमतें अभी तक क्यों नहीं बढ़ीं? भारत जैसे देशों में सरकारें अक्सर फ्यूल प्राइस को नियंत्रित करती हैं और तुरंत बदलाव नहीं करतीं। वे पहले यह देखती हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव स्थायी है या अस्थायी। अगर झटका बड़ा हो, तो सरकार टैक्स में कटौती या अन्य उपायों से कीमतों को नियंत्रित भी कर सकती है।

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कुछ देशों में कीमतों में हल्की गिरावट

कई अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे अल्जीरिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब और कुवैत में भी कीमतें अभी स्थिर हैं, क्योंकि वहां बाजार नियंत्रित है या सरकार सब्सिडी देती है। कुछ देशों में तो कीमतों में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है, जैसे फिजी, उरुग्वे और जाम्बिया।

कुल मिलाकर, वैश्विक ईंधन बाजार इस समय भारी दबाव में है। अगर ईरान से जुड़ा संकट लंबा खिंचता है, तो आने वाले हफ्तों में भारत में भी पेट्रोल-डीजल महंगा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन यह कब तक टिकेगी, यह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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