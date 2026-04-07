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युद्ध का असर, महंगा हुआ हवाई सफर, एयर इंडिया ने ₹899 तक बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज

Apr 07, 2026 02:05 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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एयर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। नए सरचार्ज 8 अप्रैल 2026 से घरेलू उड़ानों पर लागू हो जाएंगे, जबकि अंतरराष्ट्रीय रूटों पर यह बदलाव 10 अप्रैल से लागू होने जा रहा है।

युद्ध का असर, महंगा हुआ हवाई सफर, एयर इंडिया ने ₹899 तक बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज

ईरान-इजराइल के बीच युद्ध का असर अब सीधे हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ने लगा है। ग्लोबल लेवल पर जेट ईंधन (ATF) की कीमतों में तेज उछाल के चलते एयर इंडिया ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। नए सरचार्ज 8 अप्रैल 2026 से घरेलू उड़ानों पर लागू हो जाएंगे। इससे यात्रियों की जेब पर 899 रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि, अंतरराष्ट्रीय रूटों पर यह बदलाव 10 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इसमेंके तहत $280 तक सरचार्ज वसूला जाएगा।

जेट फ्यूल की कीमत लगभग दोगुनी

एयरलाइन के अनुसार, पिछले कुछ हफ्तों में जेट ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसो.(IATA) के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के अंतिम सप्ताह में जेट फ्यूल का औसत मूल्य 195 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो फरवरी के अंत में करीब 99 डॉलर था। इस तेज बढ़ोतरी ने एयरलाइंस की लागत को काफी बढ़ा दिया है, जिससे किराए पर दबाव बना है।

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घरेलू उड़ानों में नया नियम: दूरी के आधार पर सरचार्ज

द इकनॉमिक टाइम्स के मतुाबिक अब तक घरेलू उड़ानों में एक समान सरचार्ज लिया जाता था, लेकिन अब इसे दूरी के आधार पर तय किया गया है। यानी जितनी लंबी यात्रा, उतना ज्यादा शुल्क देना होगा। यह नया नियम एयर इंडिया ग्रुप की सभी उड़ानों पर लागू होगा, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है। सरकार ने ATF की कीमतों में बढ़ोतरी को 25 प्रतिशत तक सीमित रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद एयरलाइंस को लागत संतुलन के लिए यह कदम उठाना पड़ा है।

दूरी (Km) के हिसाब से कितना बढ़ा सरचार्ज (रुपये में)
0-500 किलो मीटर299 रुपये
501-1000 किलो मीटर399 रुपये
1001-1500 किलो मीटर549 रुपये
1501-2000 किलो मीटर749 रुपये
2000 से अधिक किलो मीटर899 रुपये

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर ज्यादा असर

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल की कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए वहां सरचार्ज ज्यादा बढ़ाया गया है। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से शुल्क तय किया गया है, जिसमें SAARC देशों के लिए न्यूनतम और उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अधिक शुल्क लगाया गया है। इससे लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा और महंगी हो सकती है।

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क्षेत्र फ्यूल सरचार्ज (डॉलर में)

SAARC (बांग्लादेश छोड़कर) $24

पश्चिम एशिया / मध्य पूर्व $50

दक्षिण-पूर्व एशिया (सिंगापुर छोड़कर) $100

सिंगापुर $60

अफ्रीका $130

यूरोप (ब्रिटेन सहित) $205

उत्तरी अमेरिका $280

ऑस्ट्रेलिया $280

एयरलाइन खुद भी उठा रही लागत का बोझ

एयर इंडिया का कहना है कि नए सरचार्ज के बावजूद ईंधन की बढ़ी हुई लागत पूरी तरह वसूल नहीं हो पा रही है। कंपनी अभी भी खर्च का एक हिस्सा खुद वहन कर रही है। फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल कच्चे तेल के कारण नहीं, बल्कि रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने से भी हुई है।

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पुराने टिकट वालों को राहत

जो यात्री 8 या 10 अप्रैल 2026 से पहले टिकट बुक करा चुके हैं, उन्हें नया सरचार्ज नहीं देना होगा। हालांकि, अगर टिकट में बदलाव किया जाता है और किराया दोबारा तय होता है, तो यह शुल्क लागू हो सकता है। एयरलाइन ने संकेत दिए हैं कि बाजार की स्थिति के अनुसार भविष्य में इस सरचार्ज की समीक्षा भी की जा सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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