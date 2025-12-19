ईडी की बड़ी कार्रवाई, किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए ₹311 करोड़ की वसूली

संक्षेप: ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के दावों में 311.67 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित की है। यह कार्रवाई चेन्नई के ऋण पुनर्प्राप्ति ट्रिब्यूनल (डीआरटी)-I के रिकवरी अधिकारी के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश के बाद हुई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के लंबे समय से लंबित कर्मचारियों के दावों में 311.67 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित की है। यह कार्रवाई चेन्नई के ऋण पुनर्प्राप्ति ट्रिब्यूनल (डीआरटी)-I के रिकवरी अधिकारी के 12 दिसंबर, 2025 के आदेश के बाद हुई है।

ईटी की खबर के मुताबिक इस आदेश में पहले ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वापस किए गए कुर्क शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि जारी करने का निर्देश दिया गया था। यह राशि अब आधिकारिक लिक्विडेटर को हस्तांतरित कर दी जाएगी, ताकि किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों में इसे बांटा जा सके।

जांच और कार्रवाई ईडीने अपनी जांच की शुरुआत किंगफिशर एयरलाइंस, उसके प्रवर्तक विजय माल्या और संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज बैंक धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामलों के आधार पर कई ईसीआईआर दर्ज करके की थी।

ईडी के एक बयान के अनुसार, जांच में पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए ऋण का एक बड़ा हिस्सा अन्य बैंकों के मौजूदा कर्ज चुकाने, बैंक ऑफ बरोदा के डिस्काउंटेड बिल निपटाने और विमान के पुर्जों की खरीद व लीज रेंटल के नाम पर विदेश में भारी रकम भेजने में इस्तेमाल किया गया।

संपत्ति की कुर्की जांच केदौरान, ईडी ने विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और संबद्ध संस्थाओं की पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत 5,042 करोड़ रुपये और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत 1,694.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इन निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोग पत्र दायर किए।