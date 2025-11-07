अनिल अंबानी की कंपनी पर कसा शिकंजा, ED ने की तीसरी गिरफ्तारी, शेयरों का बुरा हाल

संक्षेप: ED ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर के खिलाफ 68 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है। ग्रुप की कंपनियों के शेयर शुक्रवार को 5% तक टूट गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या ED) ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस पावर के खिलाफ 68 करोड़ रुपये की कथित फर्जी बैंक गारंटी जारी करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीसरी गिरफ्तारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस बीच, शुक्रवार को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई है। ग्रुप की कंपनियों के शेयर 5 पर्सेंट तक लुढ़क गए हैं।

फर्जी बैंक गारंटी मामले में हुई है गिरफ्तारी

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अमर नाथ दत्ता नामक व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत गुरुवार को हिरासत में लिया गया। एक स्पेशल कोर्ट ने उसे चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने इस जांच के तहत रिलायंस पावर के पूर्व सीएफओ अशोक कुमार पाल और ओडिशा स्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक नाम की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है। यह मामला सूचीबद्ध कंपनी रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) को जमा की गई 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी से संबंधित है, जो ‘फर्जी’ पाई गई। यह कंपनी पहले महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी।

ग्रुप ने कहा, अनिल अंबानी का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं

प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक बिजनेस ग्रुप्स के लिए ‘फर्जी’ बैंक गारंटी उपलब्ध कराने का गिरोह चलाती थी। रिलायंस समूह ने पहले कहा था कि अनिल अंबानी ‘बोर्ड ऑफ रिलायंस पावर लिमिटेड में 3.5 साल से अधिक समय से नहीं हैं और उनका इस मामले से किसी भी तरह से कोई लेना-देना नहीं है।’ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा नवंबर 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया था कि बिस्वाल ट्रेडलिंक 8 प्रतिशत कमीशन पर ‘फर्जी’ बैंक गारंटी जारी करने में शामिल थी।

5% लुढ़क गए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर

अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट लुढ़ककर 174.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 425 रुपये है। रिलायंस पावर के शेयर भी शुक्रवार को टूटकर 40 रुपये के नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 39.95 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।