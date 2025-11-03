Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़ED attaches 132 acre DAKC land worth 4462 crore rs in anil ambani led reliance probe detail here
अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, DAKC में 132 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त

अनिल अंबानी की बढ़ीं मुश्किलें, DAKC में 132 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त

संक्षेप: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में 132 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त की है। इस कार्रवाई के साथ ही रिलायंस समूह के कथित ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹7,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

Mon, 3 Nov 2025 08:27 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में 132 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त की है। जानकारी के मुताबिक इस जमीन की कीमत ₹4462.81 करोड़ है। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में यह एक अहम घटनाक्रम है। इस कार्रवाई के साथ ही रिलायंस समूह के कथित ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹7,500 करोड़ से ज्यादा हो गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों की गई कार्रवाई?

इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों ने बताया कि ईडी के विशेष कार्य बल, मुख्यालय द्वारा की गई यह कुर्की, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) की अन्य कंपनियों द्वारा बैंक लोन के कथित दुरुपयोग और हेराफेरी की चल रही जांच के बाद की गई है।

कौन-कौन सी संपत्ति जब्त

न्यूज एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी के परिवार का मुंबई के पाली हिल स्थित घर और उनके समूह की कंपनियों की अन्य आवासीय एवं कॉमर्शियल संपत्तियां जब्त की गई हैं। दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर के एक भूखंड के अलावा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) की कई अन्य संपत्तियां, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, गेम्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

ये संपत्तियां राष्ट्रीय राजधानी, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी में स्थित हैं। मुंबई में चर्चगेट की 'नागिन महल' बिल्डिंग में ऑफिस, नोएडा में बीएचए मिलेनियम अपार्टमेंट्स और हैदराबाद में कैमस कैप्री अपार्टमेंट्स उन संपत्तियों में से हैं, जिन्हें ईडी ने फिलहाल कुर्क किया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।