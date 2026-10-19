7% नहीं करीब 9% ग्रोथ रेट भारत की जरूरत; ऐसा क्यों बोले 2008 के अर्थव्यवस्था संकट की भविष्यवाणी करने वाले नुरिल रुबिनी
मुख्य बातें
- चर्चित अर्थशास्त्री नुरिल रुबिनी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर पर्याप्त नौकरी बनाना चाह रहा है तो उसे 9 प्रतिशत के करीब की ग्रोथ रेट हासिल करना होगा
- उनका कहना है कि 7 प्रतिशत की विकास दर काफी नहीं है
2008 के वित्तीय संकट का अनुमान लगाने वाले चर्चित अर्थशास्त्री नुरिल रुबिनी (Nouriel Roubini) ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनको विश्वास है कि आने वाले दशकों में भारतीय अर्थववस्था नया कीर्तिमान बना सकता है। उनका कहना है कि यह यात्रा सबसे सफल कहानियों में से एक होगी। हालांकि, उन्होंने नौकरियों को लेकर चेताया भी है। नुरिल रुबिनी का कहना है कि अगर देश अपने युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी बनाना चाहता है तो उसे करीब 9 प्रतिशत के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना होगा।
इकनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में नुरिल रुबिनी ने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, बेहतरीन टैलेंट, शानदार मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स के साथ-साथ इकनॉमी को ओपन करने के प्रयास लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। यह देश को फायदा पहुंचाएगा।
7% की ग्रोथ रेट काफी नहीं …
दिग्गज अर्थशास्त्री ने कहा कि 7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट काफी नहीं है। इंडिया को युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी की व्यवस्था करने के लिए करीब 9 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल करना होगा। बता दें, नुरिल रुबिनी ने ऐसे समय में इन बातों को कहा है कि जब एआई की वजह से नौकरियों की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ रहा है। नए तरीके की नौकरी बन रही है। ऐसे में देश के सामने यह इस समय बड़ी चुनौती है।
भारत बन सकता है निवेशकों का केंद्र
नुरिल रुबिनी को विश्वास है कि तेजी के साथ बदलते ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से भारत को बड़ा मौका मिल सकता है। कई कंपनियां चीन के बाहर भी निवेश की योजना पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों के लिए भारत अच्छा विकल्प हो सकता है। उनका मानना है कि भारत का बड़ा घरेलू बाजार उत्पादन करने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए काफी है।
नुरिल रुबिनी ने भारत और अमेरिका के मजबूत सम्बंधों की भी वकालत की है। उनका कहना है कि मजबूत रिश्तों का फायदा भारत को मिलेगा। उनका मानना है कि अमेरिकी टैरिफ में गिरावट देखने को मिली थी। बाजार की दबाव की वजह से अमेरिका को एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना होगा।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।