आर्थिक समीक्षा: बड़ी चुनौती बने हानिकारक आहार और डिजिटल एडिक्शन

संसद में गुरुवार को पेश आर्थिक समीक्षा में स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। इसके अनुसार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी हानिकारक आहार और डिजिटल व्यसन आज स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं, इनसे निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है। यूपीएफ जहां मोटापे की समस्या बढ़ा रहे हैं वहीं डिजिटल एडिक्शन बच्चों को मानसिक रोगी बना रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोटापा चिंताजनक तेजी से बढ़ रहा है और यह प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बन गया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार, भागदौड़ भरी जिंदगी सहित जीवन-शैली में बदलाव, अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स का अत्यधिक सेवन सभी आयुवर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहा है। इससे मधुमेह, हृदयरोग और हाइपरटेंशन जैसे गैर-संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है।

वर्ष 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 24 प्रतिशत भारतीय महिलाओं और 23 प्रतिशत भारतीय पुरुष मोटापे के शिकार हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि अधिक वजन की समस्या के शिकार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 2015-16 में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 3.4 प्रतिशत हो गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आहार संबंधी सुधारों को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार के खाद्यान्नों को हतोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर पैदा किए गए खाद्यान्नों, पारम्परिक आहारों तथा आयुष (योग को बढ़ावा) जैसी पारम्परिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है।

रोगों का जोखिम बढ़ा रहे जंक फूड रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड तेजी से बिक रहे हैं। 2009-2023 के बीच इनकी बिक्री में 150 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। यूपीएफ ऐसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं जिनमें पांच या उससे अधिक कृत्रिम सामग्री का इस्तेमाल उन्हें तैयार करने के करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीएफ लंबे समय से लोगों के स्थापित आहार पैटर्न को विस्थापित कर रहे हैं, जिससे आहार की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है तथा ये अनेक लंबी अवधि के रोगों के जोखिम को भी बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि मोटापे को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में पहचानते हुए, सरकार ने कई पहल शुरू की हैं ताकि स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक गतिविधि, खाद्य सुरक्षा और जीवनशैली में सुधार को एकीकृत करते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। इनमें पोषण अभियान एवं पोषण 2.0, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, ईट राइट इंडिया प्रमुख रूप से शामिल हैं।

नींद, पढ़ाई और उत्पादकता पर असर डाल रही डिजिटल की लत रिपोर्ट में बच्चों में बढ़ते डिजिटल व्यसन पर भी चिंता प्रकट की गई है। डिजिटल व्यसन ने तात्पर्य सोशल मीडिया, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का अत्यधिक इस्तेमाल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल व्यसन लगातार विचलन, ‘नींद की कमी’ और कम एकाग्रता के कारण शैक्षणिक प्रदर्शन और कार्यस्थल की उत्पादकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह सामाजिक पूंजी को भी कमजोर कर रहा है।

युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य में आई गिरावट और डिजिटल व्यसन के बीच निकट संबंध है। विविध भारतीय एवं वैश्विक अध्ययनों ने 15-24 वर्ष के युवाओं में सोशल मीडिया के बढ़ते व्यसन की पुष्टि की है। सोशल मीडिया के व्यसन का जुड़ाव घबराहट, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी और साइबरबुलिंग से उपजे दबाव के साथ भी है। भारतीय युवाओं को परेशान करने वाली अन्य समस्याओं में कंपल्सिव स्क्रॉलिंग, सामाजिक तुलना और गेमिंग से जुड़ी विकृतियां शामिल हैं। ये समस्याएं किशोरों में नींद की कमी, आक्रामकता, सामाजिकता में कमी और अवसाद को जन्म देती हैं।

रिपोर्ट में इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है। सीबीएसई ने स्कूलों और स्कूल बसों में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय का प्रज्ञात ढांचा डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय स्क्रीन टाइम पर ध्यान देने का मार्गदर्शन करता है। वहीं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्क्रीन टाइम की सीमाओं और ऑनलाइन सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विज्ञापनों पर सुबह से देर रात तक रोक की सिफारिश अधिक वसा एवं चीनी वाले अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों (यूपीएफ) की बढ़ती खपत पर गंभीर चिंता जताते हुए आर्थिक समीक्षा ने सभी मीडिया माध्यमों में सुबह छह बजे से देर रात 11 बजे तक इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही आर्थिक समीक्षा कहती है कि शिशु और छोटे बच्चों के इस्तेमाल वाले दूध एवं पेय पदार्थों के विपणन पर भी सख्त पाबंदियों की जरूरत है।

इसमें चिली का उदाहरण दिया गया है जहां एकीकृत कानून लागू हैं, जबकि नॉर्वे और ब्रिटेन जैसे देशों में भी विज्ञापन प्रतिबंध मौजूद हैं। आर्थिक समीक्षा कहती है, 'हाल में ब्रिटेन ने भी बच्चों पर असर को कम करने के लिए टीवी और ऑनलाइन माध्यमों पर रात नौ बजे से पहले जंक फूड विज्ञापनों पर रोक लगा दी है।'