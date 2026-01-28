40% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, बोनस शेयर का भी ऐलान, आपका है दांव?
कंपनी के बोर्ड ने 1:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 4.7 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर जारी करेगी। इसके साथ ही कंपनी ने दिसबंर तिमाही के नतीजे भी जारी किए हैं। तिमाही में कंपनी का मुनाफा 40 पर्सेंट बढ़ गया।
eClerx Services share: अगर आपके पोर्टफोलियो में ईक्लर्क्स सर्विसेज के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने बुधवार को 1:1 बोनस इश्यू को मंजूरी दी। इसके तहत कंपनी 10 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 4.7 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर जारी करेगी। यह फैसला कंपनी की बोर्ड बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने दिसबंर तिमाही के नतीजे भी जारी किए हैं। तिमाही नतीजों से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर कंपनियां अपने निवेशकों को बोनस शेयर क्यों देती हैं।
क्या है कारण?
बोनस शेयर कंपनी के रिजर्व या मुनाफे से जारी किए जाते हैं। इश्यू के बाद, शेयर की कीमत आनुपातिक रूप से कम हो जाती है। इसलिए, बोनस के तुरंत बाद कुल निवेश मूल्य लगभग समान रहता है। मतलब ये कि शेयर की संख्या बढ़ेगी लेकिन निवेश रकम पर असर नहीं पड़ेगा।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की समान अवधि के 137 करोड़ रुपये के मुकाबले 40% बढ़कर 192 करोड़ रुपये हो गया। कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के 183 करोड़ रुपये की तुलना में क्रमिक रूप से 5% बढ़ा।
तिमाही में राजस्व 1,070.33 करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में यह 1,004.85 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 853.82 करोड़ रुपये था। यह तिमाही दर तिमाही 6% और वार्षिक दर वार्षिक 25% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एबिटा 307 करोड़ रुपये रही जबकि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में यह 298 करोड़ रुपये थी।
शेयर का परफॉर्मेंस
कंपनी के शेयर की बात करें तो मामूली बढ़त के साथ 4421.10 रुपये पर है। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 4508.65 रुपये से 4375.75 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 4,985.95 रुपये है। शेयर का यह भाव इसी साल जनवरी महीने में था।