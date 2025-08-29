Easytrip planners share decline easymytrip rejigs leadership prashant pitti steps down check detail एमडी का इस्तीफा और इस शेयर में आई बड़ी गिरावट, ₹9 के नीचे भाव, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Easytrip planners share decline easymytrip rejigs leadership prashant pitti steps down check detail

एमडी का इस्तीफा और इस शेयर में आई बड़ी गिरावट, ₹9 के नीचे भाव, आपका है दांव?

ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ईजट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर करीब 2 पर्सेंट टूट गया। बता दें कि ईजमाईट्रिप ने बताया कि प्रशांत पिट्टी ने तत्काल प्रभाव से कंपनी के एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
एमडी का इस्तीफा और इस शेयर में आई बड़ी गिरावट, ₹9 के नीचे भाव, आपका है दांव?

Easytrip planners share: बाजार में बिकवाली के बीच ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ईजट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के शेयर में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर करीब 2 पर्सेंट टूट गया और कारोबार के अंत में भाव 9 रुपये से कम यानी 8.33 रुपये पर था। शेयर में यह गिरावट इसलिए भी अहम है क्योंकि मैनेजमेंट में एक बड़ा इस्तीफा हुआ है।

क्या है डिटेल

ईजमाईट्रिप ने शुक्रवार, 29 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि प्रशांत पिट्टी ने तत्काल प्रभाव से कंपनी के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस साल की शुरुआत में प्रशांत के भाई निशांत पिट्टी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कंपनी ने रिकांत पिट्टी को नया सीईओ नियुक्त किया।

नया एमडी कौन?

को-फाउंडर निशांत पिट्टी कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। वह साल 2008 से कंपनी के बोर्ड में हैं और पिछले साल मई में ही उन्हें पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। उन्होंने ब्लॉक डील के जरिए ईजट्रिप प्लानर्स में अपनी शेष 14% हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, वह उस हिस्सेदारी का केवल 1.4% ही बेच पाए। निशांत पिट्टी ने कहा- सीएमडी की भूमिका निभाने से मुझे अपने लोगों के साथ और भी ज्यादा निकटता से काम करने, नए अवसरों को खोलने, नई ऊंचाइयों को छूने और एक ऐसे ट्रैवल-टेक ब्रांड का निर्माण जारी रखने का अवसर मिलता है। कंपनी ने निशांत पिट्टी की पूर्व प्रतिबद्धता को दोहराया कि आगे कोई प्रमोटर शेयर नहीं बेचे जाएंगे और सभी प्रमोटर शून्य वेतन लेना जारी रखेंगे।

शेयर का हाल

ईजट्रिप प्लानर्स के शेयर शुक्रवार को करीब 2 पर्सेंट गिर गए और भाव 8.30 रुपये तक आ गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है। वहीं, शेयर की क्लोजिंग प्राइस 8.33 रुपये है। यह एक दिन पहले के मुकाबले 1.88% टूटकर बंद हुआ। सितंबर 2024 में शेयर की कीमत 22.15 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है।

Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।