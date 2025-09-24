eastern UP has the highest number of SIM cards purchased using other people s IDs दूसरों की आईडी से सिम लेने के मामले पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़eastern UP has the highest number of SIM cards purchased using other people s IDs

दूसरों की आईडी से सिम लेने के मामले पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा

दूसरों के पहचान पत्र से सिम कार्ड हासिल करने के मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। यहां से मोबाइल नंबर से जुड़ीं 32 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से करीब 16 लाख लोगों की आईडी का गलत इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी किए गए। पेश है अरुण चट्ठा की रिपोर्ट…

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमWed, 24 Sep 2025 06:04 AM
share Share
Follow Us on
दूसरों की आईडी से सिम लेने के मामले पूर्वी यूपी में सबसे ज्यादा

अरुण चट्ठा

दूसरों के पहचान पत्र से सिम कार्ड हासिल करने के मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। यहां से मोबाइल नंबर से जुड़ीं 32 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से करीब 16 लाख लोगों की आईडी का गलत इस्तेमाल कर सिम कार्ड जारी किए गए। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का नंबर आता है।

दूरसंचार विभाग से जुड़े एक अधिकारी कहते हैं कि शुरुआत में मोबाइल नंबर सिर्फ आधार या दूसरी कोई आईडी लेकर जारी कर दिए जाते थे। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में लोगों ने किसी दूसरे की आईडी लेकर मोबाइल नंबर को जारी कर लिया। ऐसे नंबर साइबर ठगी व अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए हासिल किए गए।

अब टेलीकॉम कंपनियां भी अपने स्तर पर ऐसे नंबरों का सत्यापन कर रही है, लेकिन इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने भी लोगों की सुविधा दी है कि वह यह देख पाएं कि उनके नाम पर कितने नंबर चल रहा है। इससे लोगों में जागरुकता आई है और अब बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं।

बिना उपयोग वाले सिम बंद कराए

वहीं, 41 लाख से अधिक मोबाइल नंबर को लेकर लोगों ने कहा कि सिम कार्ड हमारा नाम पर जरूर जारी हुआ है, लेकिन अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सिम कार्ड को बंद कर दिया जाए। लोगों की शिकायतों के आधार पर अभी तक 1.17 करोड़ से अधिक मोबाइल नंबर को बंद किया जा चुका है।

पोर्टल और ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं शिकायत

दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल और ऐप के जरिए आम लोगों को यह सुविधा दी गई है कि वह अपना मोबाइल नंबर डालकर यह देख सकते हैं कि उनके नाम पर कुल कितने मोबाइल नंबर सक्रिय हैं।

अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर के अतिरिक्त अन्य मोबाइल नंबर भी लिया गया है तो वह पोर्टल व ऐप के माध्यम से ही उस नंबर को बंद करने की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। 16 मई 2023 से पोर्टल और 17 जनवरी 2025 से पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है।

ऐसे करें पता

-सबसे पहले https://www.sancharsaathi.gov.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से संचार साथी ऐप को डाउनलोड करें।

-उसके बाद Citizens Citizen Centric Services सेक्शन में जाएं।

-वहां पर Know Mobile Connections in Your Name पर क्लिक करें।

-उसके बाद 10 डिजिटल को मोबाइल नंबर डालने का कॉलम खुलकर आएगा।

- कॉलम में अपना नंबर और कैप्चर कोड डालकर क्लिक करें।

- इसके बाद अपना नाम और सरनेम डाला।

- उसके बाद आपके नाम पर सक्रिय मोबाइल नंबर खुलकर आएंगे।

- अगर आपको पता चलता है कि कोई ऐसा नंबर भी एक्टिव है जो आपके नाम पर लिया गया है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

- उस नंबर पर क्लिक करें और वहीं से नंबर को बंद करके के लिए रिपोर्ट कर दें।

क्षेत्र में बार बंद किए गए मोबाइल नंबर और शिकायतों का ब्यौरा

बिहार

शिकायत: 16,54,334

समाधान: 13,04,976

जांच जारी 3,49,358

मेरा नंबर नहीं: 7,61,222

नंबर की जरूरत नहीं: 2,93,381

दिल्ली

शिकायत: 15,91,422

समाधान: 13,79,897

जांच जारी: 2,11,525

मेरा नंबर नहीं: 7,25,565

नंबर की जरूरत नहीं: 2,91,171

पूर्वी उत्तर प्रदेश

शिकायत: 32,06,672

समाधान: 27,14,948

जांच जारी: 4,91,724

मेरा नंबर नहीं: 16,14,345

नंबर की जरूरत नहीं: 5,21,909

पश्चिमी उ.प्र.

शिकायत: 18,09,567

समाधान: 14,65,144

जांच जारी: 3,44,423

मेरा नंबर नहीं: 9,11,735

नंबर की जरूरत नहीं: 2,72,329

Business Latest News Business News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।