एक साथ 4 कंपनियों को खरीद रही यह कंपनी, 8 रुपये से भी कम का है शेयर

एक साथ 4 कंपनियों को खरीद रही यह कंपनी, 8 रुपये से भी कम का है शेयर

संक्षेप: ईजमाईट्रिप चार कंपनियों को खरीद रही है। इनमें डूडल डॉडलिंग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसएसएल निर्वाणा ग्रैंड गोल्फ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जावाफाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और लेवो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

Fri, 17 Oct 2025 09:34 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
EaseMyTrip deal detail: ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ईजमाईट्रिप चार कंपनियों को खरीद रही है। इसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने चार कंपनियों के रणनीतिक अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। ईजमाईट्रिप ने एक बयान में कहा कि इन चार कंपनियों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इनमें डूडल डॉडलिंग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसएसएल निर्वाणा ग्रैंड गोल्फ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जावाफाइल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और लेवो ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। सभी प्रस्तावित रणनीतिक निवेश संबंधित निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों की मंजूरी, नियामकीय कानूनों के तहत जरूरी अनुमोदनों के अधीन होंगे।

क्या कहा कंपनी के फाउंडर ने

ईजमाईट्रिप के फाउंडर एवं प्रबंध निदेशक निशांत पिट्टी ने कहा- यह अधिग्रहण हमारी उस बड़ी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत हम ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां यात्रा के साथ जीवनशैली से जुड़ी हर सेवा एक साथ मिल सके। इनमें से हर कंपनी अपनी खास क्षमताएं लेकर आती है, जो हमारे व्यवसाय को मजबूत बनाएंगी, ग्राहकों की संख्या बढ़ाएंगी और वृद्धि के नए अवसर पैदा करेंगी। आपको बता दें कि ईजमाईट्रिप शेयर बाजार में ईजट्रिप प्लानर्स के नाम से लिस्टेड है।

शेयर का हाल

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को ईजमाईट्रिप के शेयर 7.98 रुपये पर बंद हुए। एक दिन पहले के मुकाबले यह शेयर 1.24% टूटकर बंद हुआ। शेयर की पिछली क्लोजिंग 8.08 रुपये की थी। वहीं, शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान यह शेयर 7.91 रुपये से 8.11 रुपये के बीच रहा। 14 अक्टूबर 2025 को शेयर 7.83 रुपये के निचले स्तर पर आ गया था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो भी है।

मैनेजमेंट में हुआ बदलाव

हाल ही में ईजमाईट्रिप के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। इस कंपनी में प्रशांत पिट्टी ने तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और संस्थापक निशांत पिट्टी ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का पदभार संभाल लिया है। निशांत पिट्टी ने इस साल की शुरुआत में ‘व्यक्तिगत कारणों’ से सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था और उस समय उनके भाई एवं सह-संस्थापक रिकांत पिट्टी को नया सीईओ नियुक्त किया गया था।

