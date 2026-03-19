अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल: टॉप-20 में से 18 अरबपतियों को अरबों डॉलर का झटका

दुनियाभर के कई अरबपतियों की संपत्ति में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप से लेकर 20 तक के अरबपतियों में केवल मुकेश अंबानी और Amancio Ortega के नेटवर्थ में ही बढ़त दिखी।

दुनियाभर के कई अरबपतियों की संपत्ति में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप से लेकर 20 तक के अरबपतियों में केवल मुकेश अंबानी और Amancio Ortega के नेटवर्थ में ही बढ़त दिखी। अमेरिकी शेयर मार्केट में बुधवार को भूचाल आया। इससे डॉऊ जोंस 768 अंक टूट गया। एसएंडपी में 1.36 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 1.46 प्रतिशत लुढ़क गया। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के फैसले के बाद यह भूचाल आया।

एलन मस्क टॉप लूजर बुधवार को दौलत गंवाने वाले टॉप-10 अरबपतियों की बात करें एलन मस्क की संपत्ति में कुल 4.66 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क का नेटवर्थ 659 अरब डॉलर रह गया है। वहीं दूसरे सबसे रईस को लैरी पेज को 2.37 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। इनका नेटवर्थ अब 264 अरब डॉलर रह गया है। सर्गी ब्रिन की दौलत 2.18 अरब डॉलर घटकर 245 अरब डॉलर रह गई है।

जेफ बेजोस को 4.55 अरब डॉलर का झटका चौथे नंबर के अरबपित जेफ बेजोस को 4.55 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास केवल 234 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मार्क जुकरबर्ग ने 2.35 अरब डॉलर गंवाया है। इनका नेटवर्थ अब 218 अरब डॉलर रह गया है।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में छठे नंबर पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत में 1.92 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। एलिसन के पास अब कुल संपत्ति 203 अरब डॉलर की रह गई है। वहीं, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी 1.92 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ घटकर 154 अरब रह गया है। अर्नाल्ट दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं।

8वें नंबर पर काबिज जेनसेन हुआंग को भी 1.23 अरब डॉलर का झटका लगा है। इनका नेटवर्थ अब 149 अरब डॉलर रह गया है। जिम वॉल्टन को 2.74 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इनका नेटवर्थ अब 146 अरब डॉलर रह गया है। 10वें स्थान पर वॉरेन बफेट हैं। इन्हें भी 2.33 अरब डॉलर की चपत लगी है। इनका नेटवर्थ 144 अरब डॉलर है।