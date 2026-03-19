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अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल: टॉप-20 में से 18 अरबपतियों को अरबों डॉलर का झटका

Mar 19, 2026 06:54 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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दुनियाभर के कई अरबपतियों की संपत्ति में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप से लेकर 20 तक के अरबपतियों में केवल मुकेश अंबानी और Amancio Ortega के नेटवर्थ में ही बढ़त दिखी।

अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल: टॉप-20 में से 18 अरबपतियों को अरबों डॉलर का झटका

दुनियाभर के कई अरबपतियों की संपत्ति में बुधवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के टॉप से लेकर 20 तक के अरबपतियों में केवल मुकेश अंबानी और Amancio Ortega के नेटवर्थ में ही बढ़त दिखी। अमेरिकी शेयर मार्केट में बुधवार को भूचाल आया। इससे डॉऊ जोंस 768 अंक टूट गया। एसएंडपी में 1.36 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 1.46 प्रतिशत लुढ़क गया। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के फैसले के बाद यह भूचाल आया।

एलन मस्क टॉप लूजर

बुधवार को दौलत गंवाने वाले टॉप-10 अरबपतियों की बात करें एलन मस्क की संपत्ति में कुल 4.66 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क का नेटवर्थ 659 अरब डॉलर रह गया है। वहीं दूसरे सबसे रईस को लैरी पेज को 2.37 अरब डॉलर की चोट पहुंची है। इनका नेटवर्थ अब 264 अरब डॉलर रह गया है। सर्गी ब्रिन की दौलत 2.18 अरब डॉलर घटकर 245 अरब डॉलर रह गई है।

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जेफ बेजोस को 4.55 अरब डॉलर का झटका

चौथे नंबर के अरबपित जेफ बेजोस को 4.55 अरब डॉलर का झटका लगा है। अब इनके पास केवल 234 अरब डॉलर का नेटवर्थ है। मार्क जुकरबर्ग ने 2.35 अरब डॉलर गंवाया है। इनका नेटवर्थ अब 218 अरब डॉलर रह गया है।

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ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में छठे नंबर पर काबिज लैरी एलिसन की दौलत में 1.92 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। एलिसन के पास अब कुल संपत्ति 203 अरब डॉलर की रह गई है। वहीं, फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट भी 1.92 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनका नेटवर्थ घटकर 154 अरब रह गया है। अर्नाल्ट दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं।

8वें नंबर पर काबिज जेनसेन हुआंग को भी 1.23 अरब डॉलर का झटका लगा है। इनका नेटवर्थ अब 149 अरब डॉलर रह गया है। जिम वॉल्टन को 2.74 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इनका नेटवर्थ अब 146 अरब डॉलर रह गया है। 10वें स्थान पर वॉरेन बफेट हैं। इन्हें भी 2.33 अरब डॉलर की चपत लगी है। इनका नेटवर्थ 144 अरब डॉलर है।

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अंबानी-अडानी की दौलत बढ़ी

भारत के शेयर मार्केट में बुधवार को तेजी रही। भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे अमीर गौतम अडानी की दौलत में इजाफा हुआ। क्योंकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर और अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर बढ़त पर बंद हुए। मुकेश अंबानी को 708 मिलियन डॉलर का फायदा हुआ और वह 93.1 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के 18वें सबसे रईस हैं। अडानी की भी संपत्ति में 969 मिलियन डॉलर की उछाल रही और उनके पास अब 78.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। अडानी इस उछाल के बावजूद 21वें स्थान पर हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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