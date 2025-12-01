क्रिप्टो मार्केट में भूचाल, बिटकॉइन के लिए दिसंबर की बुरी शुरुआत, ईथर भी टूटा

संक्षेप: Bitcoin Price Today: क्रिप्टो मार्केट के लिए दिसंबर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरंसी बिटकॉइन की दुर्गति जारी है। आज 1 दिसंबर को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक ताजी गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन 4.3% गिरकर 88,000 डॉलर से नीचे और ईथर 6% गिरकर 2,900 डॉलर से नीचे पहुंच गया।

Bitcoin Price Today: क्रिप्टो मार्केट के लिए दिसंबर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन की दुर्गति जारी है। आज 1 दिसंबर को क्रिप्टोकरेंसी बाजार में एक ताजी गिरावट देखने को मिली। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशियाई ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में बिटकॉइन 4.3% गिरकर 88,000 डॉलर से नीचे और ईथर 6% गिरकर 2,900 डॉलर से नीचे पहुंच गया।

गिरावट का सिलसिला कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में बाजार की यह गिरावट पिछले 30 दिनों की 19.85% की गिरावट को और बढ़ा रही है। इसमें लीवरेज लिक्विडेशन और व्यापक आर्थिक चिंताओं ने गिरावट को और तेज किया है।

गिरावट के कारण इस गिरावट के पीछे बैंक ऑफ जापान के ब्याज दरें बढ़ाने के आशंकाएं भी एक कारण हैं, जबकि जापानी बॉन्ड यील्ड 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे एशियाई बाजारों में बिकवाली हुई है। कॉइनमार्केटकैप के विश्लेषण के अनुसार, कुल मिलाकर क्रिप्टो बाजार के लीवरेज में कमी आई है और 24 घंटों में 16 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुए हैं।

बिटकॉइन की हालिया स्थिति बिटकॉइन 4.63% गिरावट के साथ 86,440.40 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। इसका मार्केट कैप 1.72 ट्रिलियन डॉलर (4.66% गिरावट) और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 52.4 बिलियन डॉलर (40.69% की वृद्धि) रहा।

महत्वपूर्ण स्तर कॉइनमार्केटकैप के विश्लेषण के मुताबिक, बिटकॉइन ने 90,954 डॉलर के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है, जिससे बिकवाली और तेज होकर 87,000 डॉलर के लेवल तक पहुंच गई है। विशेषज्ञ यह देख रहे हैं कि क्या लिक्विडेशन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी को अक्टूबर के निचले स्तर (80,659 डॉलर) की ओर धकेलेंगे।

ईथर (ETH) की स्थिति ईथर (ETH) की कीमत 5.07% गिरकर 2,830.06 डॉलर हो गई है। इसकी मार्केट कैप 341.57 बिलियन डॉलर (5.07% गिरावट) और 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 18.02 बिलियन डॉलर (44.81% की वृद्धि) है।

सोमवार को हुई ताजा बिकवाली के बाद, व्यापारी बाजार में और गिरावट की आशंका कर रहे हैं। FalconX के एपैक डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग लीड, शॉन मैकनल्टी ने कहा कि दिसंबर की शुरुआत बाजार के लिए नकारात्मक रही है और सबसे बड़ी चिंता बिटकॉइन ईटीएफ में कम निवेश और गिरते बाजार में खरीदारों का अभाव है। उन्होंने बिटकॉइन के लिए 80,000 डॉलर के अगले महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर पर नजर रखने की बात कही।

आगे क्या देखना है? अगले हफ्ते अमेरिकी अर्थव्यवस्था के बारे में आने वाले आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि नीति निर्माता 2026 तक ब्याज दरों के रुख का आकलन कर रहे हैं। यह डेटा फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की आशाओं को आकार देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने फेड के अगले चेयरमैन के लिए अपनी पसंद तय कर ली है।

वहीं, मुद्रेक्स के लीड क्वांट एनालिस्ट अक्षत सिद्धांत के अनुसार, बिटकॉइन 4% से ज्यादा गिरकर लगभग 87,300 डॉलर पर आ गया है, क्योंकि जेरोम पॉवेल की आज आने वाली टिप्पणियों से पहले ट्रेडर सतर्क हो गए हैं, जो आगामी FOMC बैठक की उम्मीदों को प्रभावित कर सकती हैं।