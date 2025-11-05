Hindustan Hindi News
टेक्नोलॉजी सेक्टर में भूकंप, टॉप-10 अरबपतियों के अरबों डॉलर डूबे

संक्षेप: अमेरिकी टेक्नोलॉजी उद्योग के दिग्गजों में एलन मस्क की संपत्ति में सबसे बड़ा झटका लगा, जो एक दिन में 17.5 अरब डॉलर की भारी गिरावट के साथ 460 अरब डॉलर पर सिमट गई। लैरी एलिसन, जेफ बेजोस, लैरी पेज, और सर्गेई ब्रिन जैसे सैन फ्रांसिस्को के बड़े नामों ने भी अरबों डॉलर गंवाए।

Wed, 5 Nov 2025 11:15 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
वैश्विक बाजारों में मंगलवार को आई गिरावट का असर टॉप-10 अरबपतियों की संपत्ति पर साफ नजर आया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी उद्योग के दिग्गजों में एलन मस्क की संपत्ति में सबसे बड़ा झटका लगा, जो एक दिन में 17.5 अरब डॉलर की भारी गिरावट के साथ 460 अरब डॉलर पर सिमट गई। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयर मंगलवार को 5 फीसद से अधिक लुढ़के।

लैरी एलिसन, जेफ बेजोस, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन जैसे सैन फ्रांसिस्को के बड़े नामों ने भी अरबों डॉलर गंवाए। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक लैरी एलिसन की संपत्ति में मंगलवार को 11 अरब डॉलर की सेंध लगी। दुनिया के दूसरे सबसे रईस इस शख्स के पास अब 308 अरब डॉलर की संपत्ति रह गई है।

जेफ बेजोस की संपत्ति 4.11 अरब डॉलर घटकर 270 अरब डॉलर पर सिमट गई है। लैरी पेज भी 4.85 अरब डॉलर गंवा दिए। इनका नेटवर्थ 241 अरब डॉलर रह गया है। सर्गेई ब्रिन भी 4.49 अरब डॉलर गंवाए हैं। इनके पास अब 225 अरब डॉलर का नेटवर्थ है।

मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में 3.56 अरब डॉलर की कमी दर्ज हुई। जुकरबर्ग के नेटवर्थ में आई इस गिरावट की वजह मेटा के शेयरों में गिरावट रही। मेटा के शेयर मंगलवार को 1.63 फीसद टूटे। वहीं, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग को 6.98 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा।

टॉप-10 अरबपतियों की संपत्ति

फ्रांस के लग्जरी ब्रांड के मालिक बर्नार्ड अरनॉल्ट भी इस गिरावट से अछूते नहीं रहे। विशेषज्ञ मानते हैं कि शेयर बाजार में आई अस्थिरता और तकनीकी उद्योग के कुछ सेक्टर्स में दबाव के कारण यह संपत्ति में कमी आई है।

फिर भी, इन अरबपतियों की सालाना वृद्धि में अभी भी मजबूती बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि लंबी अवधि में टेक्नोलॉजी सेक्टर की पकड़ मजबूत है। निवेशकों के लिए यह एक चेतावनी के साथ-साथ अवसर भी लेकर आया है।

200 अरब डॉलर क्लब पर अमेरिकी टेक दिग्गजों का कब्जा

दुनिया के 500 से अधिक अरबपतियों में केवल 6 ही 200 अरब डॉलर क्लब में हैं। ये छह के छह अरबपति अमेरिका के हैं और टेक सेक्टर के दिग्गज हैं। इनमें एलन मस्क की संपति तो 400 अरब डॉलर के पार है।

