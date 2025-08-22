ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भूचाल, रियल-मनी गेमिंग बैन से निवेशकों के करोड़ों रुपये डूबे

RMG पर लगाए गए सख्त प्रतिबंध से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में हड़कंप है। निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर दो दिनों में 14% गिरे, जबकि डेल्टा कॉर्प और ऑनमोबाइल ग्लोबल के शेयरों में भी क्रमशः 2% और 3% की गिरावट देखी गई।

भारत सरकार द्वारा रियल-मनी गेमिंग (RMG) पर लगाए गए सख्त प्रतिबंध ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में हड़कंप मचा दिया है। इस प्रतिबंध के कारण बाजार में घबराहट में बिकवाली हुई, जिससे इस क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए। नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर दो दिनों में 14% गिरे, जबकि डेल्टा कॉर्प और ऑनमोबाइल ग्लोबल के शेयरों में भी क्रमशः 2% और 3% की गिरावट देखी गई।

छोटे निवेशकों ने पहले ही भांप लिया था खतरा एक दिलचस्प तथ्य यह सामने आया है कि छोटे निवेशक पिछले एक साल से लगातार गेमिंग स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे थे और प्रतिबंध से ठीक पहले ही बाजार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। खुदरा निवेशकों (जो ₹2 लाख तक की इक्विटी रखते हैं) ने नजारा टेक्नोलॉजीज में लगातार चार तिमाहियों तक अपनी एक्सपोजर कम की।

केवल जून तिमाही में ही 11,272 खुदरा निवेशकों ने इस शेयर को छोड़ दिया, जिससे निवेशकों का आधार मार्च में 125,692 से घटकर जून में 114,420 रह गया। हालांकि प्रतिबंध के बाद दो ट्रेडिंग सत्रों में इन निवेशकों की संपत्ति में लगभग ₹200 करोड़ की कमी आई, लेकिन जून तिमाही के दौरान शेयर छोड़ने वाले निवेशक लगभग 37% का भारी मुनाफा लेकर बाहर निकल चुके थे।

कंपनियों के जवाब और चिंताएं नजारा टेक्नोलॉजीज ने तुरंत निवेशकों को आश्वासन दिया कि प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 का उनके कंसोलिडेटेड राजस्व या ईबिटडा पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि उसका रियल-मनी गेमिंग में केवल अप्रत्यक्ष एक्सपोजर है, जो मूनशाइन टेक्नोलॉजीज (पोकरबाजी) में उसकी 46.07% हिस्सेदारी के माध्यम से है। मूनशाइन टेक्नोलॉजीज का नेट राजस्व Q1FY26 में साल-दर-साल 54% बढ़कर ₹191.8 करोड़ हो गया, जो उसका अब तक का सबसे अच्छा तिमाही प्रदर्शन था।

हालांकि, चिंता का विषय धारणा है। इन्वासेट पीएमएस के बिजनेस हेड हर्षल दासानी ने कहा, "हालांकि नजारा का ई-स्पोर्ट्स, एडटेक और गेमिफाइड लर्निंग में मुख्य व्यवसाय मजबूत बना हुआ है, लेकिन धारणा के कारण शेयर दबाव में है।

कंपनी के आश्वासन के बावजूद, निवेशकों को डर है कि संभावित नियामक कार्रवाई मूनशाइन गेम्स में उसकी 46% हिस्सेदारी, जिसका मूल्य ₹1,000 करोड़ से अधिक है, में महत्वपूर्ण राइट-डाउन फोर्स कर सकती है।"

रेगुलेटरी झटका संसद ने प्रोमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 पारित किया है जो एक स्पष्ट रेखा खींचता है, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक खेल की अनुमति है। जबकि, सभी रियल-मनी ऑनलाइन गेम्स चाहे वे स्किल-आधारित हों या चांस-आधारित, पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस विधेयक में कंपनियों को आरएमजी पेश करने या उसका विज्ञापन करने से रोक दिया गया है, और बैंकों को संबंधित भुगतानों को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना ₹1 करोड़ तक और तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

आगे की राह लाइव मिंट की खबर के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि नियामक स्पष्टता आने तक शेयरों में अस्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि नाजरा जैसी कंपनियों का व्यवसाय विविधिकृत है और उनकी बैलेंस शीट मजबूत है, लेकिन निवेशकों का मनोबल फिलहाल नियामक अनिश्चितता से प्रभावित है।