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न्यूयॉर्क से मुंबई तक सोना-चांदी में भूचाल, सिल्वर ₹1.70 लाख हुई सस्ती, ऑल टाइम हाई से गोल्ड ₹36000 लुढ़का

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Gold Silver Rate Today 25 June: एमसीएक्स के बाद अब सर्राफा बाजारों में भी गोल्ड-सिल्वर के भाव धड़ाम हो गए हैं
  • सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 2156 रुपये सस्ता होकर 140022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं
  • जबकि, चांदी के भाव 6550 रुपये सस्ता होकर 215485 रुपये पर आ गए हैं
न्यूयॉर्क से मुंबई तक सोना-चांदी में भूचाल, सिल्वर ₹1.70 लाख हुई सस्ती, ऑल टाइम हाई से गोल्ड ₹36000 लुढ़का

Gold Silver Rate Today 25 June: एक भूकंप वेनेजुएला में आया तो एक और भूकंप न्यूयॉर्क से लेकर भारत के कमोडिटी, ईटीएफ और बुलियन मार्केट भी देखने को मिल रहा है। सोने-चांदी के भाव में आज भूचाल है। एमसीएक्स के बाद अब सर्राफा बाजारों में भी गोल्ड-सिल्वर के भाव धड़ाम हो गए हैं। सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट गोल्ड के भाव 2156 रुपये सस्ता होकर 140022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। जबकि, चांदी के भाव 6550 रुपये सस्ता होकर 215485 रुपये पर आ गए हैं।

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ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता हुआ गोल्ड

IBJA के ताजा रेट के मुताबिक अब सोना भारत के सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 रुपये प्रति 10 ग्राम से 36099 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई 385933 रुपये प्रति किलो से 170448 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर ईरान युद्ध के दौरान सोने-चांदी के भाव की बात करें तो सोना अबतक 19075 रुपये सस्ता हुआ है और चांदी 52415 रुपये सस्ती हुई है।

बता दें न्यूयॉर्क में बुधवार को सोने के दाम 3.8% तक टूटकर 3,960 डॉलर प्रति औंस से भी नीचे चला गया। वहीं चांदी भी दिसंबर के बाद पहली बार 60 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई।

एमसीएक्स पर क्या हैं हाल

एमसीएक्स के आंकड़ों के अनुसार, 29 जनवरी को सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर था और तब से लेकर आज की डेट तक 52396 रुपये तक सस्ता हो चुका है। वहीं, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 209311 रुपये सस्ता हो चुका है। यानी ऑल टाइम हाई से चांदी के दाम करीब आधे हो गए हैं।

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जून में कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी

जून महीने में अबतक सोने के भाव 16441 रुपये और चांदी के भाव 47865 रुपये गिर चुके हैं। बता दें पीएम मोदी ने 10 मई 2026 को एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी। तब यह 151078 रुपये पर था और आज तक कुल 11056 रुपये टूटा है। चांदी की बात करें तो यह 255600 रुपये प्रति किलो से गिरकर अब तक 40115 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

14 से 23 कैरेट तक के गोल्ड के आज के रेट

आज 23 कैरेट से लेकर 14 कैरेट गोल्ड तक के रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 23 कैरेट गोल्ड के रेट में 2148 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 139461 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि, 22 कैरेट गोल्ड का भाव आज 1975 रुपये सस्ता होकर 128260 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। बता दें IBJA द्वारा जारी आज के इस गोल्ड-सिल्वर के रेट में जीएसटी नहीं जुड़ा है।

18 कैरेट गोल्ड के दाम में 1617 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह 105017 रुपये पर प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सबसे कम रेट वाला गोल्ड यानी 14 कैरेट सोने की बात करें तो यह भी 1261 रुपये टूटकर 81913 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

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सोने के दाम में गिरावट की वजह

अमेरिकी डॉलर में इस हफ्ते लगभग 1% की मजबूती है, जिससे डॉलर में तय होने वाली कीमती धातुएं दूसरी मुद्राओं के खरीदारों के लिए महंगी हो गई हैं। वहीं, फेडरल रिजर्व चेयरमैन केविन वार्श के मुद्रास्फीति पर फोकस ने केंद्रीय बैंक के और अधिक कड़े रुख अपनाने की संभावनाओं को मजबूत किया है। इसके अलावा कई बड़े बैंकों ने सोने के अपने पूर्वानुमान घटा दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने अपने पूर्वानुमान से 500 डॉलर काट दिए हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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