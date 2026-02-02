वित्त मंत्री ने 20 साल के लिए किया बड़ा ऐलान, रॉकेट की तरह दौड़े ये शेयर
बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में मौजूद डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अगले 20 साल यानी 2047 तक टैक्स छूट की घोषणा की।
बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए लोकसभा में अपने लगभग 90 मिनट के भाषण में कई अहम ऐलान किए। इस बार के बजट में डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को खास फोकस में रखा गया है। यही वजह है कि सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान डेटा सेंटर और AI कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। ट्रेडिंग के दौरान E2E नेटवर्क्स के शेयर लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 2,526 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे जबकि अनंत राज के शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 570.55 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में सोमवार को शुरुआती ट्रेडिंग घंटों में 5 प्रतिशत की बढ़त हुई लेकिन बाद में यह बिकवाली मोड में आ गया।
क्या हुए हैं बजट में ऐलान
1 फरवरी को संसद में बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने भारत में मौजूद डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके क्लाउड सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स छूट की घोषणा की। हालांकि, इस इंसेंटिव के लिए क्वालिफाई करने को विदेशी कंपनियों को भारतीय रीसेलर के जरिए भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी। इससे क्लाउड सेवाओं के इकोसिस्टम में घरेलू भागीदारी सुनिश्चित होगी।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि भारत में डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ग्लोबली क्लाउड सर्विस देने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव लंबी अवधि की रणनीतिक सोच को दिखाता है। इसमें आगे कहा गया है कि जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्षम करके और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देकर यह कदम आने वाले दशकों तक ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में भारत को बेहतर स्थिति में लाता है।
Qlik के VP और इंडिया MD वरुण बब्बर ने कहा कि ग्लोबल क्लाउड और डेटा सेंटर निवेश को आकर्षित करने पर बजट का फोकस भारत के एक गंभीर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनने के इरादे का एक मजबूत संकेत है। भारत से ग्लोबल कस्टमर्स को सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए टैक्स इंसेंटिव, सेफ-हार्बर प्रावधानों के साथ, स्केलेबल, एंटरप्राइज-ग्रेड डेटा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सही माहौल बनाते हैं।