26 दिसंबर को खुल रहा एक और IPO, अभी से ही ₹75 प्रीमियम पर GMP, ₹174 प्राइस बैंड
E to E Transportation IPO: रेलवे और मेट्रो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी E टू E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर आ रही है। यह आईपीओ 26 दिसंबर 2025 को खुलेगा और 30 दिसंबर 2025 को बंद होगा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब ₹84.22 करोड़ जुटाना चाहती है। यह एक बुक बिल्ड इश्यू है, जिसमें पूरा पैसा फ्रेश इश्यू से आएगा। शेयर का प्राइस बैंड ₹164 से ₹174 प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए 35%, QIB के लिए 50% और HNI के लिए 15% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹75 प्रीमियम पर पहुंच गए।
NSE पर लिस्ट होंगे शेयर
आईपीओ का अलॉटमेंट 31 दिसंबर 2025 को फाइनल होगा, जबकि शेयर 2 जनवरी 2026 को NSE पर लिस्ट होंगे। रिफंड और डीमैट में शेयर क्रेडिट 1 जनवरी 2026 को होगा। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन 1,600 शेयरों का है, जिसके लिए लगभग ₹2.78 लाख निवेश करना होगा। बोली लगाने की आखिरी समय-सीमा 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक है। यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे थीम में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं।
कंपनी का कारोबार
साल 2010 में स्थापित E to E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एंड-टू-एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देती है। कंपनी सिग्नलिंग, टेलीकॉम, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में काम करती है। मुंबई मेट्रो लाइन-3 और चेन्नई मेट्रो में प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, हैदराबाद और नागपुर मेट्रो में CBTC सिग्नलिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट इसके नाम हैं। जुलाई 2025 तक कंपनी में 425 कर्मचारी काम कर रहे थे। मजबूत ऑर्डर बुक और रेलवे सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए यह आईपीओ डिजिटल निवेशकों के बीच खासा चर्चा में है।
कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर मजबूत दिखती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने ₹253.82 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2024 में ₹172.50 करोड़ था। वहीं, मुनाफा भी बढ़कर ₹13.99 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹10.26 करोड़ था। लगातार बढ़ती आय और मुनाफा यह संकेत देता है कि कंपनी का बिजनेस ट्रैक पर है। इसी वजह से बाजार के जानकार इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से ठीक मान रहे हैं।