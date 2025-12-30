82% चल रहा GMP, अभी तक 125 गुना सब्सक्रिप्शन, दांव लगाने का आखिरी मौका

संक्षेप: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के IPO में शेयर का दाम 174 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 143 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ में 125 गुना से ज्यादा दांव लग गया है।

रेल सेक्टर के लिए काम करने वाली SME कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को शुरुआती 2 दिन में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ शुरुआत के दो दिन में ही 125 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में दांव लगाने का आखिरी मौका अभी बचा है। कंपनी का आईपीओ 30 दिसंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर ग्रे मार्केट में भी दहाड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर 82 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में कारोबार कर रहे हैं। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 26 दिसंबर 2025 को खुला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

IPO में 174 रुपये शेयर का दाम, 143 रुपये पहुंच गया GMP

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ में शेयर का दाम 174 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 143 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 317 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 84 करोड़ रुपये तक का है।

शुरुआती 2 दिन में 125 गुना से ज्यादा दांव

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ में शुरुआती दो दिन में 125.58 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 169.58 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 181.85 गुना दांव लगा है, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 6.32 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 1600 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,78,400 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।