लिस्टिंग के दिन 90% फायदा कराने के बाद लगातार चढ़ रहा यह शेयर, क्या करती है कंपनी
E To E Transportation Infrastructure Share: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में बाजार में शानदार एंट्री के बाद लगातार तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह 309.90 रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ यह शेयर अपने लिस्टिंग डे से अब तक अपने प्राइस बैंड के मुकाबले 77 पर्सेंट चढ़ गया है। बता दें कि कंपनी के शेयर एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ प्राइस से करीब 90% प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे। जहां आईपीओ का प्राइस बैंड 164 से 174 रुपये प्रति शेयर था, वहीं लिस्टिंग के दिन शेयर 330.60 रुपये पर खुले। 84 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह इश्यू कुल 527 गुना सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 599 करोड़ रुपये पहुंच गया था।
कंपनी का कारोबार
ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना साल 2010 में हुई थी। यह कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स की सिस्टम इंटीग्रेटर है। कंपनी रेलवे लाइन, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट साइडिंग्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसी एंड-टू-एंड सेवाएं देती है। कंपनी ने मेट्रो नेटवर्क के लिए सीबीटीसी सिग्नलिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
वित्तीय स्थिति की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 401 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 251 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट 14.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, लिस्टिंग के दिन ही कंपनी ने एक और बड़ी खबर दी। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 27.35 करोड़ रुपये का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट दुर्ग और दुर्ग लिंक ब्लॉक स्टेशन के बीच चौथी रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग और टेलीकॉम से जुड़ा है, जिसे 18 महीनों में पूरा किया जाएगा।