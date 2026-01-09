Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़E To E Transportation Infrastructure Share surges 5 percent today after listing gain 90 percent
लिस्टिंग के दिन 90% फायदा कराने के बाद लगातार चढ़ रहा यह शेयर, क्या करती है कंपनी

लिस्टिंग के दिन 90% फायदा कराने के बाद लगातार चढ़ रहा यह शेयर, क्या करती है कंपनी

संक्षेप:

84 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह इश्यू कुल 527 गुना सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 599 करोड़ रुपये पहुंच गया था।

Jan 09, 2026 08:15 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

E To E Transportation Infrastructure Share: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में बाजार में शानदार एंट्री के बाद लगातार तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयर में आज 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और यह 309.90 रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ यह शेयर अपने लिस्टिंग डे से अब तक अपने प्राइस बैंड के मुकाबले 77 पर्सेंट चढ़ गया है। बता दें कि कंपनी के शेयर एनएसई के इमर्ज प्लेटफॉर्म पर आईपीओ प्राइस से करीब 90% प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे। जहां आईपीओ का प्राइस बैंड 164 से 174 रुपये प्रति शेयर था, वहीं लिस्टिंग के दिन शेयर 330.60 रुपये पर खुले। 84 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और यह इश्यू कुल 527 गुना सब्सक्राइब हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब 599 करोड़ रुपये पहुंच गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी का कारोबार

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की स्थापना साल 2010 में हुई थी। यह कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स की सिस्टम इंटीग्रेटर है। कंपनी रेलवे लाइन, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट साइडिंग्स के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग जैसी एंड-टू-एंड सेवाएं देती है। कंपनी ने मेट्रो नेटवर्क के लिए सीबीटीसी सिग्नलिंग, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और टेलीकॉम मॉडर्नाइजेशन जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति

वित्तीय स्थिति की बात करें तो 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 401 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 251 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट 14.37 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वहीं, लिस्टिंग के दिन ही कंपनी ने एक और बड़ी खबर दी। ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा को साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 27.35 करोड़ रुपये का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट दुर्ग और दुर्ग लिंक ब्लॉक स्टेशन के बीच चौथी रेलवे लाइन के लिए सिग्नलिंग और टेलीकॉम से जुड़ा है, जिसे 18 महीनों में पूरा किया जाएगा।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।