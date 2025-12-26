Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़E to E Transportation Infrastructure IPO subscribed 7 times GMP reach 145 rupee
खुलते ही IPO पर टूट पड़े निवेशक, पहले दिन 7 गुना सब्सक्राइब, ₹145 पहुंचा GMP

खुलते ही IPO पर टूट पड़े निवेशक, पहले दिन 7 गुना सब्सक्राइब, ₹145 पहुंचा GMP

संक्षेप:

E to E Transportation Infrastructure IPO: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को पहले दिन 7 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है। कंपनी ग्रे मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज आईपीओ ओपनिंग का पहला दिन है। यह आईपीओ 30 दिसंबर तक खुला रहेगा।

Dec 26, 2025 05:42 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
7 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

आईपीओ को 7.32 गुना सब्सक्रिप्शन पहले दिन मिला है। पब्लिक कैटगरी में आईपीओ को 9.71 गुना और क्यूआई सेक्शन में यह आईपीओ 2.25 गुना और एनआईआई कैटगरी में आईपीओ 8.52 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए आईपीओ को 24 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 23.97 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

क्या है प्राइस बैंड?

ई टू ई ट्रांसपोर्टेश इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का प्राइस बैंड 164 रुपये से 174 रुपये का प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन एक खुदरा निवेशक को 2 लॉट पर दांव लगाना है। किसी रिटेल निवेशक को कम से कम 278400 रुपये का दांव लगाना पड़ेगा।

ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ ग्रे मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। ग्रे मार्केट में आईपीओ 145 रुपये के प्रीमियम पर आज ट्रेड कर रहा है। जोकि 83 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। बता दें, कल के मुकाबले आज के जीएमपी में 10 रुपये का इजाफा हुआ है।

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का साइज 84.22 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 48 लाख शेयर जारी करेगी। यह एक एनएसई एसएमई आईपीओ है। कंपनी की लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होगी।

हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया है। MUFG Intime India Pvt Ltd का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

