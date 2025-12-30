500 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹145 प्रीमियम पर पहुंच गया भाव

संक्षेप: कंपनी ने 26 दिसंबर को अपना IPO खोला था, जिसमें 48.4 लाख नए शेयर जारी किए गए। प्राइस बैंड ₹164–174 प्रति शेयर रखा गया था और ऊपरी स्तर पर कंपनी ने करीब ₹84.2 करोड़ जुटाए। खास बात यह रही कि यह पूरा IPO सिर्फ फ्रेश इश्यू था, यानी किसी भी प्रमोटर ने शेयर नहीं बेचे।

E to E Transportation Infrastructure IPO: रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पब्लिक इश्यू (IPO) निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट रहा है। यह आईपीओ 30 दिसंबर को बंद हुआ और करीब 500 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने 26 दिसंबर को अपना IPO खोला था, जिसमें 48.4 लाख नए शेयर जारी किए गए। प्राइस बैंड ₹164–174 प्रति शेयर रखा गया था और ऊपरी स्तर पर कंपनी ने करीब ₹84.2 करोड़ जुटाए। खास बात यह रही कि यह पूरा IPO सिर्फ फ्रेश इश्यू था, यानी किसी भी प्रमोटर ने शेयर नहीं बेचे।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्रिप्शन तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान निवेशकों ने कुल 169.49 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि ऑफर साइज सिर्फ 34.62 लाख शेयरों का था। करीब 6.65 लाख निवेशकों ने इसमें आवेदन किया। रिटेल और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। रिटेल कैटेगरी करीब 544 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी 872 गुना सब्सक्राइब हुई। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा भी 236 गुना भर गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी को करीब ₹29,492 करोड़ की बोलियां मिलीं, जबकि इसका वैल्यूएशन लगभग ₹300 करोड़ का था।

कितना चल रहा GMP IPO को लेकर ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक, सब्सक्रिप्शन के पहले दिन से ही कंपनी के शेयर 83% से ज्यादा प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹145 प्रीमियम पर पहुंच गए। इससे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ। इससे पहले कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से ₹23.97 करोड़ जुटाए थे। इसमें सांशी फंड्स, मेरु इन्वेस्टमेंट, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड, आर्थ एआईएफ, भारत वेंचर अपॉर्चुनिटीज फंड और टाइगर स्ट्रैटेजीज फंड जैसे कुल 15 बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया।