500 गुना सब्सक्राइब हो गया यह IPO, ग्रे मार्केट में ₹145 प्रीमियम पर पहुंच गया भाव

Dec 30, 2025 09:04 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
E to E Transportation Infrastructure IPO: रेल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला पब्लिक इश्यू (IPO) निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट रहा है। यह आईपीओ 30 दिसंबर को बंद हुआ और करीब 500 गुना सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने 26 दिसंबर को अपना IPO खोला था, जिसमें 48.4 लाख नए शेयर जारी किए गए। प्राइस बैंड ₹164–174 प्रति शेयर रखा गया था और ऊपरी स्तर पर कंपनी ने करीब ₹84.2 करोड़ जुटाए। खास बात यह रही कि यह पूरा IPO सिर्फ फ्रेश इश्यू था, यानी किसी भी प्रमोटर ने शेयर नहीं बेचे।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्रिप्शन

तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान निवेशकों ने कुल 169.49 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई, जबकि ऑफर साइज सिर्फ 34.62 लाख शेयरों का था। करीब 6.65 लाख निवेशकों ने इसमें आवेदन किया। रिटेल और नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों ने सबसे ज्यादा उत्साह दिखाया। रिटेल कैटेगरी करीब 544 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी 872 गुना सब्सक्राइब हुई। वहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा भी 236 गुना भर गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी को करीब ₹29,492 करोड़ की बोलियां मिलीं, जबकि इसका वैल्यूएशन लगभग ₹300 करोड़ का था।

कितना चल रहा GMP

IPO को लेकर ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक, सब्सक्रिप्शन के पहले दिन से ही कंपनी के शेयर 83% से ज्यादा प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में ₹145 प्रीमियम पर पहुंच गए। इससे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ। इससे पहले कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से ₹23.97 करोड़ जुटाए थे। इसमें सांशी फंड्स, मेरु इन्वेस्टमेंट, इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड, आर्थ एआईएफ, भारत वेंचर अपॉर्चुनिटीज फंड और टाइगर स्ट्रैटेजीज फंड जैसे कुल 15 बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया।

कंपनी का कारोबार

बेंगलुरु स्थित यह कंपनी रेलवे सेक्टर में सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन और टर्नकी प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस देती है। IPO से जुटाई गई रकम में से करीब ₹70 करोड़ कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगी, जबकि बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों में लगेगी। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास ₹401.1 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जिसमें 50 चल रहे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस IPO के बुक रनिंग लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटीज थे।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
