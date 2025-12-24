26 दिसंबर से खुल रहा एक और कंपनी का IPO, अभी से ही ₹125 प्रीमियम पर पहुंच गया GMP
2010 में स्थापित और बेंगलुरु स्थित यह कंपनी रेलवे सिग्नलिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्राइवेट साइडिंग जैसे कामों में एंड-टू-एंड समाधान देती है। इसके क्लाइंट्स में इंडियन रेलवे, पीएसयू, कॉरपोरेट्स और कुछ विदेशी ग्राहक भी शामिल हैं।
E to E Transportation Infrastructure IPO: रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आईपीओ इस हफ्ते खुलने जा रहा है। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल ₹84.22 करोड़ जुटाना चाहती है। 2010 में स्थापित और बेंगलुरु स्थित यह कंपनी रेलवे सिग्नलिंग, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक प्रोजेक्ट्स, सिस्टम इंटीग्रेशन और प्राइवेट साइडिंग जैसे कामों में एंड-टू-एंड समाधान देती है। इसके क्लाइंट्स में इंडियन रेलवे, पीएसयू, कॉरपोरेट्स और कुछ विदेशी ग्राहक भी शामिल हैं। कंपनी ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है, जो इसके काम की गुणवत्ता को दर्शाता है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ मजबूत रही है। FY25 में कुल आय बढ़कर ₹253.82 करोड़ हो गई, जो FY24 में ₹172.50 करोड़ थी। वहीं, नेट प्रॉफिट ₹10.26 करोड़ से बढ़कर ₹13.99 करोड़ पहुंच गया। EBITDA भी अच्छी बढ़त दिखाते हुए ₹18.34 करोड़ से ₹26.57 करोड़ हो गया। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बेहतर हुई हैं, जो आईपीओ निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है।
ग्रे मार्केट का हाल
आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी चर्चा में है। 23 दिसंबर तक इसका GMP ₹125 प्रति शेयर बताया गया है। अगर यही ट्रेंड बना रहता है, तो संभावित लिस्टिंग प्राइस ₹289 के आसपास हो सकता है, जो ₹174 के अपर प्राइस बैंड से करीब 66% प्रीमियम दिखाता है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि GMP अनऑफिशियल होता है और इसमें उतार-चढ़ाव संभव है।
IPO के बारे में
यह NSE SME पर बुक-बिल्ट आईपीओ है, जिसमें पूरी तरह 0.48 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है। प्राइस बैंड ₹164–₹174 तय किया गया है और एक लॉट में 800 शेयर होंगे। रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 2 लॉट (₹2,78,400) का निवेश करना होगा। इश्यू 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक खुलेगा, अलॉटमेंट 31 दिसंबर को संभावित है और लिस्टिंग 2 जनवरी 2026 को हो सकती है। कंपनी आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी।