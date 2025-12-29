Hindustan Hindi News
IPO पहले दिन ही 100% भरा, हो रही ताबड़तोड़ खरीदारी, GMP पहुंचा 145 रुपये

संक्षेप:

E to E Transportation Infrastructure IPO: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को निवेशकों की तरफ से ताबड़तोड़ खरीदारी वाली रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कंपनी का आईपीओ पहले दिन ही पूरा भर गया था।

Dec 29, 2025 09:34 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
E to E Transportation Infrastructure IPO: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को निवेशकों की तरफ से ताबड़तोड़ खरीदारी वाली रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कंपनी का आईपीओ पहले दिन ही पूरा भर गया था। शुक्रवार को इस एसएमई आईपीओ को 7.42 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल कैटगरी में आईपीओ सबसे अधिक 9.89 गुना सब्सक्राइब किया गया था। क्यूआईबी में 2.25 गुना और एनआईआई में 8.56 गुना सब्सक्राइब किया गया था। निवेशकों के नजरिए से अच्छी बात यह है कि ग्रे मार्केट में भी आईपीओ लगातार मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। जिससे धमाकेदार लिस्टिंग की संभावना बढ़ गई है।

कितना चल रहा है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 145 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 83 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर यही स्थिति रही तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ 300 रुपये के पार लिस्ट होगा।

कितना है प्राइस बैंड?

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ को प्राइस बैंड 164 रुपये से 174 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। लेकिन रिटेल निवेशक को कम से कम दो लॉट पर एक साथ इंवेस्टमेंट करना होगा। जिसकी वजह से 278400 रुपये का मिनिमम इंवेस्टमेंट एक रिटेल निवेशक को करना ही पड़ेगा।

क्या है साइज?

ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का साइज 84.22 करोड़ रुपये का है। कंपनी का इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी आईपीओ के जरिए 48 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। आईपीओ में मौजूदा निवेशक कोई भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। बता दें, कंपनी का आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्ट होगा।

यह एसएमई आईपीओ 26 दिसंबर को खुला था। निवेशकों के पास 30 दिसंबर 2025 तक का मौका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

