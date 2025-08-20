BIS से मिले लाइसेंस, कंपनी ने प्रॉडक्शन क्षमता भी बढ़ाई, शेयर पर टूट पड़े लोग

केबल कंपनी डायनेमिक केबल्स के शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ 479.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। डायनेमिक केबल्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से फ्रेश अप्रूवल्स मिलने और अपनी प्रॉडक्शन क्षमता विस्तार संबंधी घोषणा की है।

स्मॉलकैप कंपनी डायनेमिक केबल्स के शेयर रॉकेट बन गए हैं। केबल कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 479.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। डायनेमिक केबल्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से फ्रेश अप्रूवल्स मिलने और अपनी प्रॉडक्शन क्षमता के विस्तार की घोषणा की है। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल आया है। पिछले छह महीने में डायनेमिक केबल्स के शेयरों में 50 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

BIS से मिले लाइसेंस के डीटेल्स

डायनेमिक केबल्स ने मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाई कंडक्टिविटी एल्युमीनियम एलॉय स्ट्रैन्ड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को लाइसेंस देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, कंपनी को फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस के लिए थर्मोसेटिंग इंसुलेटेड आर्मर्ड फायर सर्वाइवल केबल्स बनाने के लिए भी लाइसेंस मिला है। दोनों ही लाइसेंस 9 अगस्त और 12 अगस्त 2026 तक के लिए वैलिड हैं। वहीं, कंपनी की बढ़ी हुई प्रॉडक्शन कैपेसिटी अब हर महीने 135 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकती है, जो कि पहले के 100 करोड़ रुपये के पिछले असेसमेंट से कहीं ज्यादा है।