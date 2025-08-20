Dynamic Cables share surged 20 Percent on BIS licenses and Production capacity expansion BIS से मिले लाइसेंस, कंपनी ने प्रॉडक्शन क्षमता भी बढ़ाई, शेयर पर टूट पड़े लोग, Business Hindi News - Hindustan
BIS से मिले लाइसेंस, कंपनी ने प्रॉडक्शन क्षमता भी बढ़ाई, शेयर पर टूट पड़े लोग

केबल कंपनी डायनेमिक केबल्स के शेयर 20% के अपर सर्किट के साथ 479.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। डायनेमिक केबल्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से फ्रेश अप्रूवल्स मिलने और अपनी प्रॉडक्शन क्षमता विस्तार संबंधी घोषणा की है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 04:01 PM
स्मॉलकैप कंपनी डायनेमिक केबल्स के शेयर रॉकेट बन गए हैं। केबल कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 20 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 479.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। डायनेमिक केबल्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से फ्रेश अप्रूवल्स मिलने और अपनी प्रॉडक्शन क्षमता के विस्तार की घोषणा की है। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल आया है। पिछले छह महीने में डायनेमिक केबल्स के शेयरों में 50 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

BIS से मिले लाइसेंस के डीटेल्स
डायनेमिक केबल्स ने मंगलवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाई कंडक्टिविटी एल्युमीनियम एलॉय स्ट्रैन्ड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को लाइसेंस देने की मंजूरी दी है। इसके अलावा, कंपनी को फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस के लिए थर्मोसेटिंग इंसुलेटेड आर्मर्ड फायर सर्वाइवल केबल्स बनाने के लिए भी लाइसेंस मिला है। दोनों ही लाइसेंस 9 अगस्त और 12 अगस्त 2026 तक के लिए वैलिड हैं। वहीं, कंपनी की बढ़ी हुई प्रॉडक्शन कैपेसिटी अब हर महीने 135 करोड़ रुपये तक के रेवेन्यू को सपोर्ट कर सकती है, जो कि पहले के 100 करोड़ रुपये के पिछले असेसमेंट से कहीं ज्यादा है।

ये भी पढ़ें:1 पर 2 फ्री शेयर बांटने जा रही है कंपनी, 1100% से ज्यादा उछल गए हैं शेयर

5 साल में 3723% उछले हैं कंपनी के शेयर
डायनेमिक केबल्स (Dynamic Cables) के शेयर पिछले पांच साल में 3723 पर्सेंट चढ़ गए हैं। केबल कंपनी के शेयर 21 अगस्त 2020 को 12.55 रुपये पर थे। डायनेमिक केबल्स के शेयर 20 अगस्त 2025 को 479.85 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में केबल कंपनी के शेयरों में 1360 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में डायनेमिक केबल्स के शेयर 547 पर्सेंट उछल गए हैं। जबकि पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 76 पर्सेंट का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 546.42 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 230.45 रुपये है।

