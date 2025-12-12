2002% का रिटर्न देने वाला स्टॉक आज 14% चढ़ा, किस वजह से हो रही खरीदारी?

संक्षेप: Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 74.99 करोड़ रुपये का काम जम्मू और कश्मीर बैंक से मिला है।

Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 74.99 करोड़ रुपये का काम जम्मू और कश्मीर बैंक से मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद निवेशक कंपनी के शेयरों पर टूट पड़े हैं।

बीएसई में Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयर 904.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 985 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

इस कंपनी को मिला 74.99 करोड़ रुपये का काम कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि DaaS प्रोजेक्ट के तहत 74.99 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम जम्मू और कश्मीर बैंक से पांच साल के लिए मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को 9851 डेस्कटॉप लगाने का काम है। कंपनी को 1019 ब्रांच में यह डेस्कटॉप लगाना है। बता दें, 30 साल पुरानी इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी के ब्रांच देश के अलग-अलग हिस्से में हैं।

शेयर बाजार में इस साल कैसा रहा है प्रदर्शन Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 6 महीने के दौरान 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 33.40 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1614.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 825.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1232 करोड़ रुपये का है।

5 साल में 2002% चढ़ा शेयर 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 52 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 3 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 168 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल से Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 2002 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में आईटी कंपनी का शेयर 9382 प्रतिशत चढ़ा है।