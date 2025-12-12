Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Dynacons Systems surged 14 percent today why stock rises
2002% का रिटर्न देने वाला स्टॉक आज 14% चढ़ा, किस वजह से हो रही खरीदारी?

2002% का रिटर्न देने वाला स्टॉक आज 14% चढ़ा, किस वजह से हो रही खरीदारी?

संक्षेप:

Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 74.99 करोड़ रुपये का काम जम्मू और कश्मीर बैंक से मिला है।

Dec 12, 2025 11:25 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उन्हें 74.99 करोड़ रुपये का काम जम्मू और कश्मीर बैंक से मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद निवेशक कंपनी के शेयरों पर टूट पड़े हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीएसई में Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयर 904.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 14.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 985 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

read moreये भी पढ़ें:
₹1312 का शेयर एक ही दिन में ₹261 पर आया, आखिर अचानक क्यों गिरा यह स्टॉक

इस कंपनी को मिला 74.99 करोड़ रुपये का काम

कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि DaaS प्रोजेक्ट के तहत 74.99 करोड़ रुपये का काम मिला है। कंपनी को यह काम जम्मू और कश्मीर बैंक से पांच साल के लिए मिला है। इस वर्क ऑर्डर के तहत कंपनी को 9851 डेस्कटॉप लगाने का काम है। कंपनी को 1019 ब्रांच में यह डेस्कटॉप लगाना है। बता दें, 30 साल पुरानी इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी के ब्रांच देश के अलग-अलग हिस्से में हैं।

शेयर बाजार में इस साल कैसा रहा है प्रदर्शन

Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों की कीमतों में 6 महीने के दौरान 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 33.40 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 1614.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 825.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1232 करोड़ रुपये का है।

read moreये भी पढ़ें:
खुल गया ₹10,602.65 करोड़ के साइज वाला IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा ₹120 का फायदा

5 साल में 2002% चढ़ा शेयर

2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 52 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 3 साल में यह स्टॉक पोजीशनल निवेशकों को 168 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। 5 साल से Dynacons Systems & Solutions Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 2002 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 10 साल में आईटी कंपनी का शेयर 9382 प्रतिशत चढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।