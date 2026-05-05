RBI से मिला बड़ा ऑर्डर, शेयर पर टूट पड़े लोग, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयर मंगलवार को इंट्राडे में 20% के उछाल के साथ 1335.40 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 750.82 करोड़ रुपये है।
एक छोटी कंपनी डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयरों पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही रॉकेट सा उड़ गए। डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 20 पर्सेंट के उछाल के साथ 1335.40 रुपये पर जा पहुंचे। कंपनी के शेयरों ने कारोबार के दौरान 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया। डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयरों में यह तेज उछाल एक बड़ा ऑर्डर मिलने से आया है। कंपनी को यह ऑर्डर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 750.82 करोड़ रुपये है।
RBI से मिले ऑर्डर के डीटेल्स
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस प्रोजेक्ट में डेटा सेंटर्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन, मेंटीनेंस और फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज का काम शामिल है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस प्रोजेक्ट को 5 साल में पूरा किया जाना है। डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस ने बताया है कि रिजर्व बैंक भुवनेश्वर में नया ग्रीनफील्ड नेक्स्ट जेनरेशन डेटा सेंटर (NGDC) बनाने की प्रक्रिया में है।
1000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयर पिछले पांच साल में 1000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 7 मई 2021 को 118.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 5 मई 2026 को 1,335.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयरों में 345 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 235 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1335.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 781.50 रुपये है। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयरों में 9000 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
एक महीने में 50% से अधिक चढ़ गए कंपनी के शेयर
डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयर पिछले एक महीने में 50 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 6 अप्रैल 2026 को 881.55 रुपये पर थे। डायनाकॉन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस के शेयर 5 मई 2026 को 1,335.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 60.89 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 39.11 पर्सेंट है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।