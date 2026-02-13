Hindustan Hindi News
5 कंपनियां शेयर बाजार में होंगी लिस्ट, पैसे का कर लीजिए इंतजाम

Feb 13, 2026 10:31 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
ड्यूरोफ्लेक्स सहित पांच कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बाजार नियामक ने दवा कंपनी विरुपाक्ष ऑर्गेनिक्स, मुंबई स्थित हेक्सागॉन न्यूट्रिशन और ओम पावर ट्रांसमिशन को भी आईपीओ लाने को मंजूरी दी है।

IPO News: अगर आप आईपीओ पर दांव लगाने वाले निवेशकों में से हैं तो पैसे का इंतजाम कर लीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पांच कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही हैं। इस संबंध में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रीमियर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और गद्दे बनाने वाली कंपनी ड्यूरोफ्लेक्स सहित पांच कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा बाजार नियामक ने दवा कंपनी विरुपाक्ष ऑर्गेनिक्स, मुंबई स्थित हेक्सागॉन न्यूट्रिशन और ओम पावर ट्रांसमिशन को भी आईपीओ लाने को मंजूरी दी है। बाजार नियामक सेबी से मिली जानकारी के अनुसार जिन कंपनियों ने सितंबर और अक्टूबर के बीच सेबी के पास अपने प्रारंभिक आईपीओ पत्र दाखिल किए थे, उन्हें 10 से 13 फरवरी के बीच सेबी की मंजूरी मिली।

प्रीमियर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन

प्रीमियर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के मसौदा दस्तावेजों के अनुसार, प्रस्तावित आईपीओ में 2.25 करोड़ शेयर तक का नया इश्यू और 54 लाख शेयरों तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। कंपनी इस इश्यू से प्राप्त राशि का उपयोग महाराष्ट्र के रायगढ़ में नई वायर निर्माण इकाई स्थापित करने, पालघर स्थित वाडा इकाई के विस्तार, कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी।

ड्यूरोफ्लेक्स

गद्दे बनाने वाली कंपनी ड्यूरोफ्लेक्स का प्रस्तावित आईपीओ 183.6 करोड़ रुपये के शेयर के नए इश्यू और प्रवर्तकों और मौजूदा निवेशकों द्वारा 2.25 करोड़ शेयर तक की बिक्री के प्रस्ताव का मिश्रण है। नए शेयरों के माध्यम से लगभग 184 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक और मौजूदा निवेशक 2.25 करोड़ शेयर बिक्री के लिए लाएंगे। ड्यूरोफ्लेक्स भारत की शीर्ष गद्दा कंपनियों में शामिल है और गद्दे, फोम, फर्नीचर व स्लीप एक्सेसरीज के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति रखती है।

विरुपाक्ष ऑर्गेनिक्स

दवा कंपनी विरुपाक्ष ऑर्गेनिक्स का प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से 740 करोड़ रुपये के शेयरों का एक नया निर्गम है। शोध आधारित दवा कंपनी को 12 फरवरी को सेबी की स्वीकृति मिली। यह कंपनी सक्रिय औषधि घटकों और उन्नत रसायनों के क्षेत्र में कार्यरत है।

हेक्सागॉन न्यूट्रिशन

हेक्सागॉन न्यूट्रिशन का प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से प्रवर्तकों द्वारा 3.08 करोड़ से अधिक शेयरों की एक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है। कंपनी पोषण, माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण और चिकित्सकीय पोषण उत्पादों के निर्माण में सक्रिय है। इसके अलावा, ओम पावर ट्रांसमिशन का इश्यू नए शेयरों और बिक्री प्रस्ताव का मिश्रण होगा। 2011 में स्थापित यह कंपनी उच्च व अतिउच्च वोल्टेज बिजली पारेषण परियोजनाओं के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। इन कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
