सोने की मंहगाई से गहनों की मांग घटी, अब खरीद रहे सिक्के और बिस्कुट

संक्षेप: Gold Price : दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाजारों में से एक भारत में एक व्यापक बदलाव आया है। 46 साल में सबसे बड़ी सालाना बढ़त की ओर बढ़ रही कीमतों के साथ, उपभोक्ता गहनों से हटकर छोटे सिक्कों और बिस्कुट (बार) की ओर रुख कर रहे हैं।

लगभग दो दशकों तक, मुंबई की गृहिणी प्राची कदम हर त्योहारी सीजन में सोने के गहने खरीदकर परंपरा और अपने स्टाइल को मिलाती थीं। हालांकि, इस साल कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने उन्हें हार या चूड़ियों के बजाय 10 ग्राम का सोने का सिक्का खरीदने के लिए प्रेरित किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कदम ने कहा, "मुझे गहने पसंद हैं, क्योंकि उन्हें कार्यक्रमों में पहना जा सकता है, लेकिन बनावट का 15% अतिरिक्त शुल्क देना मुश्किल लगता है।" लाखों भारतीयों की तरह, वह भी त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ मानती हैं। उन्होंने कहा, "इसलिए इस बार मैंने 10 ग्राम के सिक्के से काम चला लिया।"

46 साल में सबसे बड़ी सालाना बढ़त की ओर कीमतें रॉयटर्स ने बताया कि उनका यह फैसला दुनिया के सबसे बड़े सोने के बाजारों में से एक भारत में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है, जहां सोने का गहन सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। 46 साल में सबसे बड़ी सालाना बढ़त की ओर बढ़ रही कीमतों के साथ, उपभोक्ता गहनों से हटकर छोटे सिक्कों और बिस्कुट (बार) की ओर रुख कर रहे हैं।

सुरक्षित निवेश की संपत्तियों की मजबूत मांग, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती और डॉलर के कमजोर होने ने इस साल अब तक वैश्विक सोने की कीमतों में 67% की बढ़ोतरी कर दी है और 26 दिसंबर को यह प्रति ट्रॉय औंस $4,549.7 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

डॉलर के मुकाबले रुपये में 5% की गिरावट के चलते, भारत में घरेलू सोने की कीमतों में इस साल 77% की वृद्धि हुई है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स की 9.7% बढ़त से कहीं अधिक है।

कीमतों में उछाल ने खरीददारी की आदतें बदल दीं विश्लेषकों का कहना है कि यह ट्रेंड समग्र मांग में गिरावट को कम कर रहा है और 2026 तक जारी रहने की संभावना है, जो बुलियन की कीमतों में तेजी के साथ गहनों की खरीद में वैश्विक मंदी को दर्शाता है।

दूसरों के लिए, इस समायोजन का मतलब गहने खरीदना पूरी तरह छोड़ने के बजाय कम सोना खरीदना है।

कोलकाता की निबेडिता चक्रवर्ती ने कहा कि उनके घरेलू बजट ने बढ़ती कीमतों के साथ कदम नहीं मिलाया है, जिसके कारण उन्होंने हल्के वजन के डिजाइनों को चुना।

चक्रवर्ती ने कहा, "सोने की चेन के वजन में भी छह या सात ग्राम की कमी 100,000 रुपये (1,114 डॉलर) से अधिक बचा सकती है।"

हल्के और कम कैरेट के गहनों का चलन पी एन गाडगिल ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल ने कहा कि कीमतें बढ़ने के साथ, उपभोक्ता अधिक डिजाइन और मूल्य-सचेत हो रहे हैं। कंपनी ने जून में हल्के और कम कैरेट के गहनों के लिए एक नया सब-ब्रांड लॉन्च किया था।

गाडगिल ने कहा, "खरीदार ऐसे टुकड़े चाहते हैं जो उन्हें बिना कीमत के दबाव महसूस किए सोने का स्वामित्व हासिल करने दें, और आधुनिक कारीगरी ने हल्के गहनों को एंट्री-लेवल के बजाय आकांक्षात्मक बना दिया है।"

सोने की मांग में साल दर साल 14% की गिरावट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) के अनुसार, 2025 की पहली नौ महीनों में भारत की कुल सोने की मांग में साल दर साल 14% की गिरावट आई, जिसमें गहनों की खपत 26% घटकर 278 मीट्रिक टन और निवेश 13% बढ़कर 185 टन हो गया। इस अवधि के दौरान कुल मांग का रिकॉर्ड 40% निवेश ने बनाया, जो भारतीय परिवारों में धन के भंडार के रूप में सोने की स्थायी भूमिका को रेखांकित करता है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी ने कहा कि गहनों से हटकर निवेश के रूप में सोने की ओर यह बदलाव 2026 तक जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि यह धातु अन्य परिसंपत्ति वर्गों से बेहतर प्रदर्शन करती रहेगी।

कोठारी ने कहा, "उपभोक्ता सिक्कों, बिस्कुट या गोल्ड ईटीएफ के रूप में सोना खरीद रहे हैं, यह मानते हुए कि यह तेजी जारी रहेगी।"

डब्ल्यूजीसी के अनुसार, भारत में सूचीबद्ध गोल्ड-बैक्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में इस साल अब तक 3.3 अरब डॉलर (28.7 टन के बराबर) का निवेश हुआ, जिससे उनकी होल्डिंग्स बढ़कर 86.2 टन हो गईं।

2026 तक जारी रहेगी मांग में कमजोरी प्रमुख उद्योग सलाहकार कंपनी मेटल्स फोकस को उम्मीद है कि भारत में गहनों की मांग की कमजोरी 2026 तक जारी रहेगी, जिसमें पूरे साल गहनों की खपत में और 9% की गिरावट का अनुमान है। उसने कहा कि सोना कम सस्ता होने के साथ, गहनों की खपत में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, जहां उपभोक्ता कम कैरेट और हल्के वज़न के डिज़ाइन चुन रहे हैं।

18-कैरेट और 14-कैरेट के विकल्प डीपी अभूषण लिमिटेड के चेयरमैन संतोष कटारिया ने कहा कि कम कैरेट के गहनों, जिसमें 18-कैरेट और 14-कैरेट के विकल्प शामिल हैं, को बढ़ती स्वीकृति मिल रही है, खासकर युवा ग्राहकों और कामकाजी पेशेवरों के बीच।