due to the exemption in import duty on cotton there was a rush to buy this stock it jumped by more than 11 pc कपास पर आयात शुल्क में छूट से इस शेयर को खरीदने की मची लूट, 11% से अधिक उछला, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़due to the exemption in import duty on cotton there was a rush to buy this stock it jumped by more than 11 pc

कपास पर आयात शुल्क में छूट से इस शेयर को खरीदने की मची लूट, 11% से अधिक उछला

आज गुरुवार को वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर की कीमत में 11 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई और यह ₹444.80 प्रति शेयर तक पहुंच गया। ऐसा केंद्र सरकार के कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने के फैसले के बाद हुआ है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 01:46 PM
share Share
Follow Us on
कपास पर आयात शुल्क में छूट से इस शेयर को खरीदने की मची लूट, 11% से अधिक उछला

आज गुरुवार को वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर की कीमत में 11 प्रतिशत से अधिक की उछाल आई और यह ₹444.80 प्रति शेयर तक पहुंच गया। ऐसा केंद्र सरकार के कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने के फैसले के बाद हुआ है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ दोगुना करने के फैसले के चलते आया है, जिसमें कपड़ों और गहनों जैसे सामानों पर शुल्क 50% तक बढ़ा दिया गया

हाल में शेयर की स्थिति

वर्धमान टेक्सटाइल्स के शेयर हाल में काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। पिछले पांच ट्रेडिंग सत्रों में इस टेक्सटाइल स्टॉक में लगभग 5.88% की बढ़त दर्ज की गई, लेकिन एक महीने में यह 3% से भी अधिक गिर चुका है।

सरकारी छूट का विस्तार

केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका मकसद घरेलू टेक्सटाइल उद्योग का समर्थन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारतीय टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक कपास पर आयात शुल्क को अस्थायी रूप से माफ किया था। निर्यातकों को और समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार ने कपास (HS 5201) पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।"

यह छूट पहले 19 अगस्त 2025 से लागू की गई थी और मूल रूप से 30 सितंबर 2025 को खत्म होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इस नए फैसले के साथ, कच्चे कपास के आयात पर छूट अब तीन और महीनों के लिए, यानी 31 दिसंबर 2025 तक, जारी रहेगी।

सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कपास आयात शुल्क छूट को बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इस उद्योग को कच्चे माल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ा है। इस एक्स्टेंशन से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

आमतौर पर, कच्चे कपास के आयात पर 11% शुल्क लगता है, जिसमें कृषि अवसंरचना और विकास उपकर भी शामिल है। इस छूट का मकसद आपूर्ति की चुनौतियों को कम करना और भारतीय टेक्सटाइल मिलों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल खरीदने का मौका देना है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Trump tariffs Business Latest News Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।