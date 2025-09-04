due to the entry of cement in the slab of 28 to 18 pc the share prices shot up and there was a rush to buy it 28% से 18% के स्लैब में सीमेंट के आने से शेयरों के उछले भाव, खरीदने को मची लूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़due to the entry of cement in the slab of 28 to 18 pc the share prices shot up and there was a rush to buy it

28% से 18% के स्लैब में सीमेंट के आने से शेयरों के उछले भाव, खरीदने को मची लूट

Cement Stocks: जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी रेट में भारी कटौती की घोषणा की है। पहले सीमेंट पर 28% का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया गया है। इसका असर अंबुजा से अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों पर देखने को मिल रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 10:54 AM
share Share
Follow Us on
28% से 18% के स्लैब में सीमेंट के आने से शेयरों के उछले भाव, खरीदने को मची लूट

Cement Stocks: सीमेंट कंपनियों के शेयरों में गुरुवार, 4 सितंबर को जोरदार उछाल देखने को मिला। अंबुजा सीमेंट के शेयर 3.8% चढ़कर 595.65 रुपये पर पहुंच गए, वहीं एसीसी लिमिटेड के शेयरों में 2.4% की बढ़त दर्ज हुई और ये 1,886.85 रुपये पर थे। अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर 3% बढ़कर 13,101.80 रुपये पर पहुंचे, जबकि श्री सीमेंट ने 2.75% की बढ़त के साथ 30,745 रुपये का स्तर छुआ।

जीएसटी कटौती ने दी मजबूती

यह उछाल जीएसटी काउंसिल के एक बड़े फैसले की वजह से आया। काउंसिल ने सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी रेट में भारी कटौती की घोषणा की है। पहले सीमेंट पर 28% का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब सिर्फ 18% कर दिया गया है। यह नई दर 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी और यह कमी सभी तरह के सीमेंट, जैसे पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट आदि पर लागू होगी।

इसका क्या होगा फायदा?

इस कदम से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के कामों को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब बिल्डरों और उद्योगों को सीमेंट सस्ते दामों पर मिल सकेगा, जिससे उनकी लागत कम होगी। आम लोगों के लिए भी सीमेंट की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे घर बनाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सीमेंट कंपनियां लंबे समय से इसी टैक्स कटौती की मांग कर रही थीं, क्योंकि ऊंचे टैक्स की वजह से उनका मुनाफा कम हो रहा था।

कम टैक्स वाले स्लैब में सीमेंट

यह फैसला सरकार के 'जीएसटी 2.0' सुधारों का एक हिस्सा है। जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के टैक्स स्लैब को हटाकर अब ज्यादातर सामानों के लिए सिर्फ 5% और 18% के दो ही स्लैब रखे हैं। सीमेंट को कम टैक्स वाले स्लैब में शामिल करना सरकार के टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

जेफरीज ने क्या कहा

ET के मुताबिक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस फैसले को सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ही सकारात्मक बताया है। उनका कहना है कि इससे कंपनियों को मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक और बड़ा फायदा यह होगा कि अब कंपनियां कोयले जैसे कच्चे माल पर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले सकेंगी, क्योंकि कोयले पर जीएसटी भी बढ़ाकर 18% कर दी गई है। इससे कंपनियों की वर्किंग कैपिटल पर दबाव कम होगा और उन्हें फाइनेंशियल फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

UltraTech Cement Ltd Business Latest News Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।