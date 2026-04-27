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नए सीईओ के ऐलान से एक झटके में ही शेयर 20% उछला, शुक्रवार तक कर रहा था कंगाल

Apr 27, 2026 11:32 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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उमंग वोहरा कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ होंगे। उमंग वोहरा पिछले साल अक्टूबर में सिप्ला के ग्रुप सीईओ पद से हट गए थे। कोहांस लाइफसाइंसेज के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा है।

नए सीईओ के ऐलान से एक झटके में ही शेयर 20% उछला, शुक्रवार तक कर रहा था कंगाल

पिछले शुक्रवार तक कंगाल करने वाला कोहांस लाइफसाइंसेज के शेयर में आज तूफानी तेजी है। एक झटके में ही इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। इस उछाल के पीछे कंपनी का एक ऐलान है जो सुबह ही हुआ है। कंपनी अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया, जिसके बाद निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयर तेजी से चढ़ गया।

उमंग वोहरा कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ बने

कंपनी ने एक्सचेंज को भेजी जानकारी में बताया कि उमंग वोहरा कंपनी के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और ग्रुप सीईओ होंगे। वो 1 मई 2026 से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पदभार संभालेंगे और 20 मई 2026 से ग्रुप सीईओ की जिम्मेदारी लेंगे।

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वहीं, मौजूदा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विवेक शर्मा निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि, वो अगले नौ महीने तक कंपनी के सलाहकार के तौर पर जुड़े रहेंगे और बदलाव को सुचारू बनाने में मदद करेंगे।

उमंग वोहरा कौन हैं और क्यों अहम है उनका आना?

उमंग वोहरा पिछले साल अक्टूबर में सिप्ला के ग्रुप सीईओ पद से हट गए थे और 31 मार्च 2026 को उनकी नोटिस पीरियड खत्म हुई। अब वो कोहांस लाइफसाइंसेज की कमान संभालने को तैयार हैं।

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कोहांस के बोर्ड ने यह फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। कंपनी का कहना है कि उमंग वोहरा का प्रोफाइल बिल्कुल वैसा ही है, जैसा कंपनी के अगले चरण के ग्रोथ और बदलाव के लिए चाहिए। वोहरा ने खुद कहा, "कोहांस में मौजूद टेक्नोलॉजी, रिसर्च टैलेंट और मजबूत नेतृत्व टीम बहुत अच्छी नींव है। मैं इस उद्यमशील अवसर के लिए उत्साहित हूं और ग्राहकों, कर्मचारियों व शेयरधारकों के लिए मूल्य बनाने पर काम करूंगा।"

कंपनी की ताकत क्या है?

कोहांस लाइफसाइंसेज की खासियत है इसकी कॉम्प्लेक्स एपीआई, एडीसी, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस मटीरियल और स्पेशलिटी इंग्रीडिएंट्स बनाने की क्षमता। कंपनी के पास 400 से अधिक वैज्ञानिक, इंटीग्रेटेड रिसर्च सेंटर और दुनियाभर की फार्मा कंपनियों के साथ साझेदारी है।

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शेयर का प्रदर्शन और रिकवरी

पिछले शुक्रवार तक कोहांस लाइफसाइंसेज निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में तीसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनी थी, जिसके शेयर 31% टूट चुके थे, लेकिन बीएसई में यह शेयर आज ₹432.70 पर है और इसमें 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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