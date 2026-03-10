LPG की किल्लत का असर! Swiggy और इटरनल का शेयर 2% तक लुढ़का
LPG Crisis: देश भर में एलपीजी की किल्लत का असर शेयर बाजार में स्विगी और इटरनल (Eternal) के शेयरों पर साफ दिख रहा है। इन कंपनियों के शेयर आज मंगलवार को 2.26 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सरकार एलपीजी की आपूर्ति को लेकर काफी एक्टिव है। बता दें, कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बाधित होने की वजह से कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर आने वाले एक दो दिन में बंद होने की संभावना जता रहे हैं।
इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट निवेशकों के डर को दिखा रही है। एलपीजी की सप्लाई में रुकावट कुछ दिन के लिए रेस्टोरेंट के संचालन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, यह समस्या लम्बे समय तक रह गई तब की स्थिति में रेस्टोरेंट की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है।
दिन में 2.3% तक टूट गए थे शेयर
स्विगी का शेयर आज मंगलवार को बीएसई में 304 रुपये के स्तर पर खुला था। लेकिन कुछ देर के बाद इन कंपनियों के शेयरों का भाव बीएसई में 2.30 प्रतिशत की गिरावट के बाद 294 रुपये के लेवल तक आ गया था। मार्केट के बंद होने के समय पर स्विगी के शेयरों का भाव 294.60 रुपये के लेवल पर था।
जोमैटो का संचालन करने वाली कंपनी इटरनल का शेयर आज मंगलवार को 232.35 रुपये के स्तर पर ओपन हुआ था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 225 रुपये के लेवल तक आ गया था। स्टॉक मार्केट के बंद होने के समय पर इटरनल के शेयरों का भाव बीएसई में 226.10 रुपये के स्तर पर था।
किन शहरों में दिक्कत की खबर
मुबंई, बेंगलुरू, चेन्नई, लखनऊ जैसे शहरों में स्थिति कई रेस्टोरेंट से कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर बात सामने आई है। इन शहरों में रेस्टोरेंट सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
