मुख्य बातें

शादी का सीजन आते ही सोने की खरीदारी की चर्चा तेज हो जाती है। भारत में सोने की ऊंची कीमतों के बीच कई लोग दुबई से गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बनाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुबई में सोने की कीमतें अक्सर भारत के मुकाबले कम रहती हैं। लेकिन दुबई से सोना खरीदकर भारत लाने से पहले कस्टम्स के नियम जानना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर एयरपोर्ट पर आपको भारी कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty) चुकानी पड़ सकती है। खास बात यह है कि भारत लौटने वाले यात्रियों को सोने की ज्वेलरी पर ड्यूटी-फ्री छूट मिलती है। इसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दोगुनी छूट दी गई है। हालांकि, यह सुविधा कुछ शर्तों के साथ मिलती है। साथ ही सोने की ज्वेलरी, गोल्ड बार, बिस्किट और सिक्कों के लिए नियम अलग-अलग हैं। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।

दुबई और भारत में सोने की कीमतों में कितना अंतर?

दुबई को दुनिया के प्रमुख गोल्ड शॉपिंग सेंटर में गिना जाता है। यहां सोने की ज्वेलरी की बड़ी रेंज और अलग-अलग डिजाइन उपलब्ध हैं। कीमतों के लिहाज से भी यह भारतीय खरीदारों को आकर्षित करता है। 17 नवंबर को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 11,872 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 10,993 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं, दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 13,620 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 12,485 रुपये प्रति ग्राम पर है।

इस हिसाब से दुबई में सोना खरीदना पहली नजर में सस्ता लग सकता है। लेकिन, भारत लौटते समय लगने वाली कस्टम ड्यूटी (Customs Duty), ज्वेलरी बनाने का चार्ज और अन्य खर्चों को भी हिसाब में रखना चाहिए, तभी यह पता चलेगा कि दुबई से सोना खरीदना वास्तव में कितना फायदेमंद है।

क्या दुबई से सोना खरीदकर भारत ला सकते हैं?

हां, भारतीय यात्री दुबई से सोना खरीदकर भारत ला सकते हैं। हालांकि, इसके लिए भारतीय कस्टम्स (Customs) के नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरह का सोना ला रहे हैं और विदेश में कितने समय तक रहे हैं। यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है। सोने की ज्वेलरी के लिए तय सीमा तक ड्यूटी-फ्री छूट मिल सकती है, लेकिन गोल्ड बार, बिस्किट और सिक्कों को यह छूट नहीं मिलती। ऐसे सोने को भारत लाने पर पात्रता और लागू नियमों के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है।

महिलाओं को 40 ग्राम, पुरुषों को 20 ग्राम सोना लाने की छूट

भारत के नए बैगेज रूल्स 2026 (Baggage Rules 2026) के तहत विदेश में एक साल से ज्यादा समय तक रहने वाले भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक भारत लौटते समय तय वजन तक सोने की ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं।

इसमें महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले दोगुनी छूट दी गई है।

महिला यात्री: अधिकतम 40 ग्राम सोने की ज्वेलरी।

अधिकतम 40 ग्राम सोने की ज्वेलरी। अन्य यात्री: अधिकतम 20 ग्राम सोने की ज्वेलरी।

इस नियम में एक अहम बदलाव यह भी है कि अब ज्वेलरी की ड्यूटी-फ्री छूट केवल वजन के आधार पर तय होती है। पुराने नियमों में 40 ग्राम ज्वेलरी के साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये और पुरुषों के लिए 20 ग्राम ज्वेलरी के साथ 50,000 रुपये की मूल्य सीमा भी थी। लेकिन बैगेज रूल्स, 2026 में इन मूल्य सीमाओं को हटा दिया गया है। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हैं।

ध्यान रहे कि यह छूट हर यात्री को अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए विदेश में एक साल से अधिक समय तक रहने की शर्त पूरी करनी होगी। इसके अलावा, एक यात्री अपनी ड्यूटी-फ्री सीमा परिवार के किसी दूसरे सदस्य के साथ जोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकता।

विदेश में 1 साल से कम समय रहने वालों के लिए नियम?

अगर कोई यात्री विदेश में एक साल से कम समय तक रहा है, तो उसे 40 ग्राम या 20 ग्राम वाली खास ड्यूटी-फ्री ज्वेलरी छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सोना भारत नहीं ला सकता। नियमों के तहत भारतीय मूल के यात्री या वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले पात्र यात्री, विदेश में कम से कम 6 महीने रहने के बाद अधिकतम 1 किलोग्राम तक सोना भारत ला सकते हैं। इसमें ज्वेलरी, गोल्ड बार और सिक्के शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए निर्धारित कस्टम ड्यूटी (Customs Duty) चुकानी होगी और दूसरी शर्तों का पालन करना होगा।

इस सुविधा में पत्थरों या मोतियों से जड़ी ज्वेलरी पर अलग शर्तें लागू होती हैं। इसलिए केवल वजन देखकर सोना खरीदने का फैसला न करें। यात्रा से पहले अपनी पात्रता और ज्वेलरी के प्रकार के हिसाब से नियम जरूर जांच लें।

दुबई से सोना लाने पर कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी?

सोने पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty) में 13 मई 2026 से बदलाव किया गया था। रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के मुताबिक, सोने पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% किया गया। पात्र यात्रियों को लागू रियायती व्यवस्था के तहत यह दर चुकानी पड़ सकती है, जबकि अन्य यात्रियों के लिए शुल्क अधिक हो सकता है। वास्तविक देय राशि यात्री की पात्रता, सोने के प्रकार और उस समय लागू नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगी।

इसलिए दुबई से सोना खरीदते समय केवल वहां की कीमत और भारत की कीमत का अंतर देखना पर्याप्त नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी (Customs Duty) जोड़ने के बाद ही खरीदारी का सही हिसाब लगाया जा सकता है।

एयरपोर्ट पर सोना कैसे घोषित करें?

भारत पहुंचने पर यात्रियों को कस्टम्स के दो चैनल मिलते हैं। इनके जरिए वे अपने सामान की घोषणा कर सकते हैं।



ग्रीन चैनल:- उन यात्रियों के लिए जिनके पास घोषित करने योग्य ड्यूटी-योग्य सामान नहीं है और जो तय ड्यूटी-फ्री सीमा के भीतर हैं।



उन यात्रियों के लिए जिनके पास घोषित करने योग्य ड्यूटी-योग्य सामान नहीं है और जो तय ड्यूटी-फ्री सीमा के भीतर हैं। रेड चैनल:- उन यात्रियों के लिए जिनके पास ड्यूटी-योग्य सामान है या जिन्हें कस्टम्स के सामने सामान घोषित करना है।

अगर आप तय ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं या गोल्ड बार और सिक्के जैसे सामान साथ हैं, तो उसे छिपाने के बजाय रेड चैनल (Red Channel) से घोषित करना चाहिए। कस्टम्स अधिकारी सोने का वजन, प्रकार और कीमत जांच सकते हैं। इसके बाद लागू शुल्क का आकलन किया जाएगा। भुगतान करने के बाद उसकी आधिकारिक रसीद जरूर लें।

दुबई से सोना खरीदने से पहले ये दस्तावेज रखें साथ

दुबई से सोना खरीदने वाले यात्रियों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने चाहिए। इनमें शामिल हैं:

वैलिड पासपोर्ट और यात्रा से जुड़े दस्तावेज।

सोना खरीदने की मूल रसीद या इनवॉइस।

ज्वेलरी की शुद्धता से जुड़ा सर्टिफिकेट, यदि उपलब्ध हो।

कस्टम ड्यूटी चुकाने पर उसकी आधिकारिक रसीद।

ध्यान रखने वाली बात यह है कि गोल्ड बार, बिस्किट और सिक्कों को ज्वेलरी वाली ड्यूटी-फ्री छूट के दायरे में न समझें। इसी तरह परिवार के सदस्यों की छूट को जोड़कर ज्यादा सोना लाने की कोशिश भी नियमों के खिलाफ हो सकती है। शादी के लिए दुबई से सोना खरीदना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन खरीदारी से पहले भारत के कस्टम्स रूल्स (Customs Rules) समझना जरूरी है। खासकर विदेश में रहने की अवधि, ज्वेलरी का वजन और कस्टम ड्यूटी का हिसाब पहले ही लगा लें। इससे एयरपोर्ट पर परेशानी और अतिरिक्त खर्च से बचने में मदद मिलेगी।