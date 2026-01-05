दुबई के सोने ने रचा इतिहास: 2025 में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 200 दिरहम प्रति ग्राम उछली

संक्षेप: Dubai gold: दुबई का गोल्ड मार्केट 2025 में एक जबरदस्त सरप्राइज दे गया। साल की शुरुआत मामूली रही, लेकिन यह जल्द ही रिकॉर्डब्रेकिंग रैली में बदल गया। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 जनवरी को 318 दिरहम प्रति ग्राम से शुरू होकर 31 दिसंबर को 520 दिरहम प्रति ग्राम पर बंद हुई, यानी करीब 63.5 प्रतिशत की छलांग।

दुबई का गोल्ड मार्केट 2025 में एक जबरदस्त सरप्राइज दे गया। साल की शुरुआत मामूली रही, लेकिन यह जल्द ही रिकॉर्डब्रेकिंग रैली में बदल गया। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 जनवरी को 318 दिरहम प्रति ग्राम से शुरू होकर 31 दिसंबर को 520 दिरहम प्रति ग्राम पर बंद हुई, यानी करीब 63.5 प्रतिशत की छलांग। इससे निवेशकों, कलेक्टर्स और लोगों ने प्रति ग्राम 200 दिरहम से ज्यादा का मुनाफा कमाया।

टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी खबर में मार्केट डेटा के आधार पर बताया कि 22 कैरेट सोना 294.50 से 481.50 दिरहम प्रति ग्राम (187 दिहरम की बढ़ोतरी) और 21 कैरेट सोना करीब 176.75 दिरहम प्रति ग्राम ऊपर चढ़ा। यूएई में नवंबर 2024 के अंत में लॉन्च हुए 14 कैरेट सोने ने 2.3 प्रतिशत का मामूली लाभ दिया, जो इसकी हल्की वजन और किफायती ज्वेलरी के लिए उपयुक्त है। वैश्विक स्तर पर यह 1970 के दशक के बाद सोने का सबसे मजबूत सालाना प्रदर्शन रहा, जहां कीमतें लगभग 70 प्रतिशत चढ़ीं।

सोने के उछाल के पीछे प्रमुख कारण 2025 में कई आर्थिक ताकतें एकजुट हो गईं। सुरक्षित निवेश की मांग के चलते वैश्विक निवेशक और गल्फ के सेंट्रल बैंक सोने की ओर दौड़े, जो बाजार अनिश्चितता और भू-राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ हेज है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें घटने की उम्मीदों ने गैर-उपज वाले सोने को आकर्षक बनाया, क्योंकि कम रियल यील्ड बॉन्ड्स से बेहतर साबित हुआ। यूएई सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व 26 प्रतिशत बढ़ाकर 7.9 अरब डॉलर कर दिए, जो वैश्विक अनिश्चितता के बीच सोने की रणनीतिक अहमियत को रेखांकित करता है। इन कारकों ने अन्य एसेट क्लासेस के मुकाबले सोने को तेजी से ऊपर धकेला।

दुबई-गल्फ पर प्रभाव: आम आदमी से निवेशक तक फायदा दुबई के निवासियों के लिए, जहां गोल्ड सौक की चमकदार संस्कृति बसी है, यह उछाल वास्तविक लाभ लाया। ज्वेलरी और बुलियन होल्डर्स की संपत्ति बढ़ी। दिसंबर के अंत में 24 कैरेट सोना 520 दिरहम प्रति ग्राम के आसपास रहा, जो निवेश और आभूषण दोनों के लिए केंद्रबिंदु बना।

हालांकि, साल के अंत में वैश्विक प्रॉफिट-बुकिंग से एक दिन में 18 दिरहम की गिरावट आई, जो स्थानीय कीमतों पर असर दिखाती है। गोल्ड सौक के ज्वेलर्स ने प्रवासी खरीदारों और मिडिल ईस्ट निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी बताई। यूएई की कम मेकिंग चार्ज और टैक्स वाली प्रतिस्पर्धी कीमतें खरीद को प्रोत्साहित करती रहीं।

रिकॉर्ड तोड़ते सोने की मांग दुबई की कहानी वैश्विक ट्रेंड का हिस्सा है। भू-राजनीतिक अशांति और आर्थिक चिंताओं से सोना $4,300 प्रति औंस के रिकॉर्ड पर पहुंचा। डच बैंक और गोल्डमैन सैक्स जैसे विश्लेषकों ने 2026 के अंत तक $4,000 से $4,900 प्रति औंस का अनुमान लगाया, जो सेंट्रल बैंक खरीदारी और तनाव पर टिका है। गल्फ में सोना सांस्कृतिक-आर्थिक महत्व रखता है।

2026 में सोने का भविष्य: ऊंची उड़ान की उम्मीद 2025 की शानदार रैली के बाद 2026 की नजरें बरकरार ऊंचाई पर हैं। जनवरी 2026 की शुरुआत में प्रॉफिट-टेकिंग के बावजूद कीमतें मजबूत रहीं। अगर भू-राजनीतिक जोखिम बने रहे, तो गल्फ निवेशकों के लिए सोना धन संरक्षक बनेगा।