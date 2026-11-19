तेल में गिरावट: दुनियाभर में पेट्रोल से ₹10 महंगा बिक रहा डीजल, भारत में जारी हुए 19 नवंबर के रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates: ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है
- WTI भी 83 डॉलर पर है
- अब दुनिया में पेट्रोल की औसत कीमत 142.48 रुपये प्रति लीटर है
- वहीं, डीजल का औसत भाव 152.77 रुपये प्रति लीटर आ गया है
कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बीच राहतभरी खबर है। ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है। WTI भी 83 डॉलर पर है। इससे दुनियाभर में पेट्रोल-डीजल के दाम तेजी से कम हो रहे हैं। अब दुनिया में पेट्रोल की औसत कीमत 142.48 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल का औसत भाव 152.77 रुपये प्रति लीटर आ गया है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में डीजल औसतन पेट्रोल से 10.29 रुपये प्रति लीटर महंगा बिक रहा है।
इसके उलट भारत में डीजल से करीब 10 रुपये सस्ता पेट्रोल है। क्योंकि, भारत में पेट्रोल का औसत रेट 108 और डीजल का 98.10 रुपये लीटर है। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के 19 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं। आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सबसे सस्ता और महंगा पेट्रोल-डीजल
पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल लीबिया में 2.17 रुपये लीटर है। वहीं, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहां पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है। दुनिया में सबसे सस्ता डीजल वेनेजुएला में महज 38 पैसा प्रति लीटर है। जबकि, भारत में सबसे सस्ता डीजल पोर्ट ब्लेयर में 84.56 रुपये है।
अगर सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल की बात करें तो भारत में पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है। वहीं, दुनिया में सबसे महंगा डीजल हांगकांग में 445.82 रुपये लीटर और 413.54 रुपये लीटर है।
कहीं पेट्रोल 3 रुपये से कम तो कहीं 400 रुपये अधिक क्यों?
आमतौर पर अमीर देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें ज्यादा होती हैं, जबकि कम आय वाले और कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों में ईंधन सस्ता मिलता है। हालांकि, अमेरिका इसका अपवाद है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के बावजूद वहां पेट्रोल की कीमतें अपेक्षाकृत कम हैं।
टैक्स और सब्सिडी से तय होती हैं कीमतें: अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अंतर की सबसे बड़ी वजह टैक्स और सरकारी सब्सिडी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का असर सभी देशों पर पड़ता है, लेकिन सरकारें अपने हिसाब से ईंधन पर टैक्स लगाती हैं और सब्सिडी देती हैं। इसी वजह से अलग-अलग देशों में पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम में बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
कई देशों में हर हफ्ते अपडेट होते हैं दाम: आंकड़ों के मुताबिक, कुछ देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें हर सप्ताह अपडेट की जाती हैं, जबकि कई देशों में महीने में एक बार बदलाव होता है। जबकि, भारत में रेट तो रोजाना जारी होते हैं, लेकिन बदलाव सरकार तय करती है। क्योंकि कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट मई 2026 के बाद नहीं बदले। जिन देशों में फ्यूल की कीमतें सरकार नियंत्रित करती है, वहां दाम में बार-बार बदलाव नहीं होता। ऐसे देशों के आंकड़े मासिक आधार पर अपडेट किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें